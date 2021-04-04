مشروبات شائعة تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال

الوكيل الاخباري - توصل علماء أمريكيون من جامعات جورجيا وجنوب أفريقيا، إلى أن المشروبات السكرية تضعف الذاكرة والقدرة على التعلم عند الأطفال.

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أجرى الخبراء سلسلة من التجارب على الفئران ووجدوا أن القوارض التي تناولت الماء مع السكر في سن مبكرة كانت أكثر عرضة لمشاكل الذاكرة، وفقا لما نشرته بوابة "ساينس ديلي" على موقعها الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك، بسبب وفرة المشروبات السكرية، تغيرت تركيبة البكتيريا المعوية لدى الحيوانات، وأثرت بدورها سلبا على عمل أدمغتها.



يأمل العلماء في المستقبل في تحديد ما إذا كان أسلوب الحياة الصحي يمكن أن يعكس الضرر الناجم عن زيادة تناول السكر في وقت مبكر من الحياة.



وفي وقت سابق، أجرى علماء من جامعة آرهوس تجربة على الخنازير ووجدوا أن السكر يؤثر على نظام المكافأة في الدماغ، مثل الأدوية، عن طريق إطلاق الناقلات العصبية- الدوبامين والمواد الأفيونية.



ويمكن تنشيط نظام المكافأة، المرتبط بمشاعر المتعة والسعادة والرفاهية، بطرق أخرى، مثل التواصل أو التعلم، لكن المنبهات الاصطناعية تكون أحيانا أسرع وأقوى.

سبوتنيك