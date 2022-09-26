مشروبات صحية لتنشيط الدورة الدموية.. تعرفي عليها

الوكيل الإخباري - ينتقل الدم والأكسجين في دورة مُحكمة ومُنظمة وبشكل مستمر من قبل القلب والأوعية الدموية في الجسم في عملية تُعرف بإسم الدورة الدموية أو نظام الدورة الدموية أو جهاز الدوران. وتتضمن وظائف هذا الجهاز الأساسية تزويد العضلات والأعضاء والأنسجة بالأكسجين والهرمونات والمغذيات، كما يساعد في التخلص من الفضلات الضارة.





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ويشير موقع "كل يوم معلومة طبية" لمجموعة الأطعمة والمشروبات الصحية التي تُنشط الدورة الدموية، والبداية بالمشروبات:



الماء: يبقى الماء أهم المشروبات الصحية على الإطلاق ليس فقط لتعزيز صحة الدورة الدموية وإنما لصحة الجسم ككل. ويلعب الماء دوراً مهماً في تعزيز عمل الدورة الدموية بشكل صحي، ويحتوي الدم على كمية كبيرة من الماء، لذا فإنالحفاظ على رطوبة الجسم ومنع الإصابة الجفاف، يسهمان بشكل كبير في تحسين وتنشيط الدورة الدموية. وينصح الخبراء بضرورة شرب حوالي 1.5 - 2 لتر من الماء يومياً.



عصير الرمان: من أفضل المشروبات لتنشيط الدورة الدموية كونه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على توسعة الأوعية الدموية بشكل قوي. وتناول عصير الرمان أو فاكهة الرمان يسهم في تحسين تدفق الدم وعملية الأكسجة داخل أنسجة العضلات خصوصاً للأشخاص النشيطين. وقد وجدت بعض الدراسات أن تناول 1000 مجم من عصير أو مستخلص الرمان قبل ممارسة التمارين الرياضية بمدة 30 دقيقة، يساعد في تحسن تدفق الدم وتوسع الأوعية وأداء التمارين بشكل أفضل.



عصير البنجر: أو عصير الشمندر، الغني بالنترات التي يقوم الجسم بتحويلها إلى أكسيد النيتريك الذي يساعد في إرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم لأنسجة العضلات. وهو ما يُفسر ميل الكثيرين من الرياضيين لتناول عصير البنجر أو مسحوق البنجر لتحسين الأداء قبل ممارسة الرياضة. كما وجد الباحثون أن هذا العصير فعالفي تحسين تدفق الدم لدى كبار السن الذين يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.



عصير الفواكه الحمضية: مثل البرتقال والليمون والجريب فروت، التي تحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة عالية وهي مضادات قادرة على تقليل التهابات الجسم وخفض ضغط الدم ومنع تصلب الشرايين. كما يساعد عصير الفواكه الحمضية في تحسين تدفق الدم وإنتاج أكسيد النيتريك في الوقت ذاته. وخلصت بعض الدراسات إلى أن تناول 500 مللي من عصير البرتقال يومياً لمدة أسبوع، كان له أثر بالغ في تحسين توسع الأوردة وتدفق الدم وتقليل علامات الإلتهاب في الجسم.



عصير الطماطم: بحسب الدراسات، فإن مستخلص الطماطم يعمل بشكل مشابه للأدوية المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (وهو إنزيم يتسبب في انقباض الأوعية الدموية)، ما يساعد في فتح الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

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