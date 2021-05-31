مشروبات يجب على الحامل تجنبها .. وهذه البدائل

الوكيل الإخباري- تستهلك الكثيرات مشروبات الطاقة خلال فترة الحمل بدون معرفة الأضرار التي قد يسببها هذا النوع من المشروبات المصنعة.

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أضرار مشروبات الطاقة على الحامل



1- تسبب التغيرات السلوكية بما فيها القلق والإجهاد التأكسدي لدى الأطفال حديثي الولادة.

2- تحتوي على نسب عالية من الكافيين ومواد أخرى غير مناسبة للمرأة الحامل وللجنين، إذ يزيد الكافيين من معدل نبضات القلب وضغط الدم، ويؤدي إلى الإصابة بالتوتر وعسر الهضم، كما أنه يسبب الغثيان والدوار.

3- يسبب الإجهاض إذا كان عمر الحمل أقل من 20 أسبوعًا أو الولادة المبكرة إذا كان عمر الحمل قد تجاوز الأسبوع ال 37 أسبوع.

4-تؤدي إلى تسارع معدل ضربات القلب لدى الطفل حديثي الولادة وقد تؤدي أيضًا إلى إصابته بتسارع النفس.

5-ترفع نسبة فيتامين ب في الجسم، حيث يسبب فيتامين ب3 الحكة والاحمرار في الذراعين والصدر والوجه وزيادة معدل نبضات القلب، كما يؤدي فيتامين ب6 إلى الاعتلال العصبي الحسي وزيادة خطر الإصابة بكسر الورك عند تناوله بجرعات عالية لمدة طويلة.

6-تحتوي على مادة ل-كارنتين (L. carnitine) التي قد تسبب الإسهال ورائحة البراز الكريهة.

7-تزيد الوزن بشكل مفرط بسبب كمية السكر الموجودة بها، كما أنها تؤثر على صحة المرأة المصابة بسكري الحمل.

بدائل مشروبات الطاقة المفيدة للحامل

1-الماء

شرب كمية كافية من الماء هو أحد أفضل الطرق للحصول على الطاقة خلال فترة الحمل، كما أنه يحمي الحامل من خطر الولادة المبكرة واٌلإصابة بالتهابات المسالك البولية.

2-المكسرات: تعد المكسرات خيارًا صحيًا للحفاظ على طاقة الجسم طوال اليوم، فهي غنية بالبروتين والدهون الصحية والألياف والمغنيسيوم.

3-دقيق الشوفان: يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الزنك والحديد اللذان يحاربان التعب، كما أنه غني بفيتامين ب الذي يعزز طاقة الجسم.

4-المانجا: السكريات الطبيعية الموجودة في المانجا ترفع مستويات الطاقة في الجسم، إضافة إلى أنها مصدر لحمض الفولك الذي يمنع إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية.

5-السبانخ: تناول السبانخ يمنع إصابة الحامل بنقص الحمل والإرهاق الناتج عنه.

المصدر-ويب طب





