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السبت، 24-04-2021 10:55 ص

مشروب رمضاني يخفي وراء مذاقه اللذيذ فوائد وأضرار عدة

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الوكيل الاخباري - كثيرة هي المشروبات الرمضانية الغنية والمتنوعة المثيرة للجدل حول أهميتها وأضرار شربها في الشهر المبارك.

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ومن هذه المشروبات يوجد شراب "السوبيا" وهو خليط من الحليب وجوز الهند والفانيليا والمكسرات والنشا والسكر.


موقع "هيلث لاين" الطبي يستعرض فوائد وأضرار السوبيا على الصحة العامة.

 



فوائد عصير السوبيا

 

يقي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية، بسبب نسبة الماغنيزيوم العالية به.
يساعد مرضى التهاب المفاصل لاحتوائه على أوميغا 3.


تحسين عملية الهضم لاحتوائه على الألياف بشكل كبير.


بسبب الحليب وما يحتويه من كالسيوم.. يساعد السوبيا في تقوية العظام.


علاج قرحة المعدة المؤلمة، والتوازن في عمل الغدة الدرقية.


تقوية الجهاز المناعي، حيث يمد الجسم بالطاقة والحيوية والقوة.


علاج الأنيميا والوقاية منها، نتيجة لاحتوائه على معدن الحديد.


أضرار عصير السوبيا


زيادة الوزن والإصابة بالسمنة المفرطة، بسبب كمية السكر المستخدم في تحليته، وبالتالي يجب استشارة الطبيب حول كمية السوبيا الممكن تناولها كي لا يحصل ارتفاع في نسبة السكر بالدم.


الطفح الجلدي والحكة وتقلصات المعدة وضيق التنفس، وفي بعض حالات الإصابة بحساسية اللاكتوز.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

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