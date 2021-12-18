السبت 18-12-2021
الوكيل الاخباري

كشف أسعار كيلو اللحم الجورجي.. وتحذير من وقوع عمليات غش في بيعها للمواطنين

151 مليون دولار صادرات الأردن إلى مصر في 2021

صرف 2 مليون دينار على 3 آلاف نظام طاقة متجددة في 2021

العالم يحتفي بيوم اللغة العربية

الأردنيون يحيون الذكرى الخامسة لأحداث قلعة الكرك ويستذكرون بطولات الشهداء - تفاصيل

الصناعة تستهلك 3 % من إجمالي الاستهلاك المائي في الأردن

التنمية تكشف موعد صرف المعونات الشهرية لمستحقيها

سعيدان يوضح حقيقة تصريحاته حول "جفاف السدود" و "اتفاق النوايا"

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها محلياً

السبت، 18-12-2021 10:48 ص

مشروب ساخن يخفض نسبة السكر في الدم بطريقة مذهلة

GettyImages-912071750


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة علمية جديدة أن هناك مشروباً ساخناً يشتهر بالصين، يمكنه خفض مستويات السكر بالدم بشكل ملحوظ خلال ساعات قليلة.

اضافة اعلان


ووفقاً لصحيفة "إكسبرس" البريطانية، فقد أفادت بأن هذا المشروب هو "
شاي بو ايره Pu Erh"، ويصنع في مقاطعة يونان الصينية، ويتم تصديره إلى الكثير من دول العالم.




وقد أجرى فريق الدراسة التابع لجامعة آسيا في تايوان تحليلاً لعدد من الدراسات التي أجريت في مختلف دول العالم على هذا الشاي ومدى فعاليته في خفض نسبة السكر بالدم، في محاولة للوصول إلى نتائج مؤكدة ومتوازنة.


وأظهرت نتائج الدراسة أن "شاي بو - إيره" له تأثير "هام" في مكافحة ارتفاع السكر في الدم، وتقليل نسبة الغلوكوز، بسبب المواد التي يحتوي عليها مثل الكاتيكين والكافيين والبوليفينول والأحماض الأمينية، والتي لها تأثير مفيد على توازن الغلوكوز في الجسم وإفراز الإنسولين وهو الهرمون الذي يقوم بتنظيم نسبة السكر في الدم.


ونظراً لاحتوائه على مضادات الأكسدة، فإن هذا الشاي يمكنه أيضاً التصدي لمشكلات صحية أخرى مثل مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب والدورة الدموية والكولسترول، كما أنه يمد الجسم بالكثير من الطاقة والحيوية وفقاً للدراسة.


وتم نشر نتائج الدراسة الجديدة في المجلة العالمية لتكنولوجيا وعلوم الأغذية.
ويعاني نحو 420 مليون شخص حول العالم من داء السكري، والذي قد ينتج عنه مضاعفات خطيرة مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية أو أمراض الكلى أو العمى.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Liver-Picture-scaled

توت وكركم وليمون.. 8 أطعمة تحمي الكبد وتقيه من الأمراض

812c3106-cf8f-440e-848c-d05ccb3cea58

ثوم وفطر وزنجبيل.. أفضل 7 أطعمة لعلاج السعال خلال الشتاء

d-37-إكتشاف-علاج-جديد-لسرطان-الغدة-الدرقية

الصين: باحثون يكتشفون علاجاً جديداً لسرطان الغدة الدرقية

La-boqueria-750x422

دراسة جديدة تسمي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة

2019_01_18_63380_1547781879._large

4 علامات تخبرك بخطورة الجوال على رقبتك

تشققات-الحمل

متى تستخدمين كريمات تشققات الحمل؟

أخبار متعلقة
d-37-إكتشاف-علاج-جديد-لسرطان-الغدة-الدرقية

الصين: باحثون يكتشفون علاجاً جديداً لسرطان الغدة الدرقية

La-boqueria-750x422

دراسة جديدة تسمي الفاكهة الوحيدة القادرة على محاربة الأورام الخبيثة

efdc33ec-231d-42e2-a0cd-56509cb59162

تحذير.. هذه الاضطرابات الشائعة للنوم قد تكون قاتلة

Dashboard_952_heartattack_9_20

بعيداً عن التقدم بالعمر.. سبب غريب لأمراض القلب والأوعية الدموية

photo-of-woman-holding-a-green-paper-1

دراسة :'مكوّن لذيذ' يجعلنا أكثر سعادة لدى تناول غرامات قليلة منه يوميا!

Dehydration-actually-increases-in-winter-months

احذر نسيان شرب كمية كافية من الماء في الشتاء.. لهذه الأسباب