الأحد 25-10-2020
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الأحد، 25-10-2020 12:30 م

مشروب سريع المفعول للقضاء على حصوات المرارة

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الوكيل الإخباري _ تعد حصوات المرارة من اكثر المشاكل الشائعة والتي يعاني منها الكثير من الاشخاص حيث انها تتكون في كيس المرارة من الكوليسترول ومواد أخرى، ويتم استئصالها من خلال عملية جراحية الا ان هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساهم في القضاء عليها .

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ويعد عصير الليمون من ابرز هذه المشروبات حيث يمنع الكبد من أن ينتج الكوليسترول بشكل مؤقت وهذا يساعد على علاج حصى المرارة بشكل أسرع، ويحتوي كذلك الليمون على فيتامين C والذي يعمل بدوره على تحليل الكوليسترول الذي يكون الحصى.

 

 

المصدر :  الامارات نيوز 

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