الأربعاء 23-02-2022
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الأربعاء، 23-02-2022 03:23 م

مشروب صباحي لبشرة شبابية متوهجة

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الوكيل الإخباري - قد يبدو الحصول على بشرة باهتة في الشتاء أمرًا لا مفر منه، ولكن هناك طرقًا للحفاظ على توهج شبابي دافئ طوال العام، بداية من نظامك الغذائي والترطيب اليومي ومصل فيتامين سي لتوحيد لون البشرة، كل ذلك يؤثر على جمال بشرتك.

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الشاي الأخضر المشروب الأفضل لبشرتك
الشاي الأخضر هو مشروب رائع لتبدئي يومك به بسبب محتواه من الكافيين، فسوف يساعدك على الاستيقاظ، ومركباته المضادة للأكسدة التي تقلل من التهاب الجلد ولا يستغرق تحضير الكوب سوى بضع دقائق. 

 

إضافة الشاي الأخضر إلى روتينك الصباحي هي طريقة رائعة لبدء يوم صحي لبشرتك، بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب وتساعد في عملية الإصلاح الطبيعي للبشرة، خاصة وأن مادة البوليفينول تقدم الكثير من الفوائد لبشرتك، فقد أثبتت الدراسات قدرتها على تثبيط التيروزيناز وهو إنزيم يساهم في تصبغ الجلد.

 

كما يفيد الشاي الأخضر البشرة عند استخدامه موضعياً، فالعديد من منتجات العناية بالبشرة بما في ذلك الأمصال وأقنعة الوجه والمنظفات والمرطبات تشمل الشاي الأخضر كمكون فعال.

زهرة الخليج

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