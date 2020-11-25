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الأربعاء، 25-11-2020 10:24 ص

مشروب لذيذ يساعد على زيادة خفة الحركة الذهنية بفضل عناصره

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الوكيل الاخباري- كشفت دراسة حديثة أن شرب الكاكاو يمكن أن يؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية بفضل وجود مركبات الفلافانول، وهي مواد كيميائية وفيرة في حبوب الكاكاو.

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ووجد باحثون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة أن أداء البالغين الأصحاء كان أفضل في المهام الإدراكية الصعبة إذا تناول المشاركون مشروب كاكاو يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول.

 
وبعد شرب الكاكاو الغني بالفلافانول، أنتج المشاركون زيادة أسرع وأكبر في أكسجة الدم في القشرة الأمامية، وهي منطقة دماغية تلعب دورا رئيسيا في الإدراك واتخاذ القرار، وساعدتهم على إكمال هذه المهام.


ويعد الفلافانول من مضادات الأكسدة التي توجد بكثرة في الشاي والتوت والتفاح والكمثرى والكرز والفول السوداني، وكذلك في بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو.


ومن خلال إثراء الكاكاو الموجود في الأسواق بالفلافانول، يمكن لمنتجي الأغذية مساعدتنا على زيادة المغذيات النباتية المعززة للدماغ في نظامنا الغذائي.


ويشار إلى أن الفلافانول معروف بالفعل بآثاره المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية، لكن هذه الدراسة الجديدة هي الأولى التي تكتشف التأثير الإيجابي للفلافانول على وظيفة الأوعية الدموية في الدماغ والأداء المعرفي لدى البالغين الأصحاء، حسبما زعم الباحثون.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

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