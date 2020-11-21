السبت 21-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الاشغال: 41 % نسبة الإنجاز بمشروع تقاطع الإرسال

أسعار الذهب السبت 21/11/2020

وفيات السبت 21/11/2020

الملك يشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين اليوم

فرصة لسقوط الأمطار .. السبت

الأرصاد: انخفاض جديد على درجات الحرارة السبت - تحذيرات

الصحة : 447 مصابا بكورونا على أسرة العناية الحثيثة

نقابة الاطباء تنعى استشاري التخدير احمد ابو الرب

الصحة : إدخال 240 مصابا بكورونا للعلاج في المستشفيات

موعد انتهاء فرض حظر التجول الشامل

السبت، 21-11-2020 10:19 ص

مشروب مثبط لفيروس كورونا

sage-pic-1


الوكيل الاخباري - توصل علماء من معهد علم الفيروسات في مستشفى جامعة إيسن بألمانيا إلى أن شاي المريمية وشاي البريلا لهما تأثير مضاد للفيروسات يثبط نشاط فيروس كورونا.

اضافة اعلان

خلال الدراسة، عالج المتخصصون الخلايا المصابة بفيروس كورونا بشاي الأعشاب من المريمية والبريلا والكزبرة، وفقًا لتقارير biorxiv.


أظهرت نتيجة الدراسة أنه حتى علاج الخلايا لمدة نصف ساعة بشاي المريمية والبريلا يمكن أن يثبط بشكل كبير قدرة الفيروس التاجي على التكاثر.


وفقًا لعلماء الفيروسات، يمكن استخدام هذه المشروبات للوقاية منCOVID-19. في الوقت نفسه، تم تأكيد أن الدراسة يجب أن يتم تقييمها من قبل علماء آخرين.


في وقت سابق، خلص علماء من معهد علم الفيروسات الجزيئي في المركز الطبي بجامعة أولم في ألمانيا إلى أن التوت البري قادر على قمع فيروس كورونا.


قال عالم فيروسات، شريطة عدم الكشف عن هويته ، لصحيفة "فزغلياد"، إن بعض أنواع التوت والشاي الأخضر يمكن أن تقلل من تركيز فيروس كورونا في جسم الإنسان، لكنها لا تعالج العدوى.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Newsvitamins

طبيب يحذر من مخاطر تناول الفيتامينات بكثرة

healthyfoodsalade

الكشف عن أفضل 7 أطعمة صحية في العالم

43889-_-_

فوائد التطعيم ضد الإنفلونزا

2019_9_17_14_55_28_842

يعادل تدخين 50 سيجارة.. طبق من اللحوم الحمراء المدخنة

6010026-2007984142

العلماء: التوتر معد مثل باقي الأمراض

303286-shutterstock-428663329

نصائح بسيطة للحصول على جسم رشيق ورياضي

أخبار متعلقة
20180925121403169

لن تتوقع.. هذا ما يحدث للجسم عند تناول الكمون قبل النوم