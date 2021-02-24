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الأربعاء، 24-02-2021 12:15 م

مشروب منزلي بسيط لحل مشكلة الأرق !

ما_هي_أسباب_الأرق


الوكيل الاخباري - مع انتشار فيروس كورونا المستجد والتغييرات التي فرضها على حياة ملايين الأشخاص حول العالم، ازداد بشكل ملحوظ عدد مَن يعانون مشكلة الأرق. ولحل هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى تناول الأدوية التي تساعد على الاسترخاء، بينما يمكنهم معالجتها من خلال تحضير مشروب منزلي، هذه مقاديره: غصنان من الكرفس، 9 أغصان من الهليون، حبّة خيار، جذر زنجبيل بطول 2.5 سنتم، حبة ليمون مقشّرة، حبّة تفاح خضراء وماء بارد معدني.

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- يوضع الهليون في الماء لمدة ساعة واحدة.
- يُقطّع التفاح والخيار والزنجبيل والليمون والكرفس.
- توضع بعدها كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس. ومن أجل الاستفادة من خصائصه، من المهم تناوله في الفترة التي تلي الغداء. فهذا يساعد على الاسترخاء مع مرور الوقت، كما يساهم في محاربة عسر الهضم وارتفاع ضغط الدم. لكن من الأفضل استشارة الطبيب قبل تناول أي وصفة منعاً لحدوث أي أعراض جانبية.

 

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