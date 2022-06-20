الإثنين 20-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

رفع العلم الفلسطيني على مدخل قلقيلية

الطاقة: ارتفاع اسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

انتهاء صلاحية بطاقات باص عمّان الذكية قريباً - تفاصيل

كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي مرة أخرى

هام من الضمان للمغتربين حول تسديد المستحقات المالية إلكترونياً

البنك الدولي يتوقع ارتفاع اسعار الطاقة 50 % عالميا العام الحالي

السعودية ترفع حظر السفر عن 4 دول

افتتاح المعرض التشكيلي الثالث للهواة

المالية: رقابة رقمية على مصانع الدخان في المملكة

بدء اعمال التنقيب عن الذهب والنحاس جنوب الأردن

الإثنين، 20-06-2022 02:06 م

مشكلات يسببها الضغط النفسي

2018_2_28_16_11_30_568


الوكيل الإخباري - الضغط النفسي رد فعل نفسي وجسدي طبيعي تجاه المواقف الإيجابية أو السلبية في حياتك، مثل: العمل بوظيفة جديدة، أو وفاة شخص عزيز عليك. والضغط النفسي في حد ذاته ليس من الأمور غير الطبيعية أو السيئة، لكن ما يهم في الموضوع هو كيفية التعامل معه. 

اضافة اعلان

 

وبحسب موقع webmd الصحي، عندما يكون لديك الكثير من المشاكل في التكيف مع أحد التغيرات بسبب ضغط نفسي، تصعب عليك ممارسة روتينك اليومي، ومن المحتمل أنك تعانين اضطراب التكيف. واضطراب التكيف هو أحد أنواع الأمراض النفسية المرتبطة بالضغط النفسي، التي يمكن أن تؤثر في المشاعر والأفكار والسلوكيات، ومن الممكن أن يصيب اضطراب التكيف البالغين والأطفال. 

استجابة الجسم للضغط النفسي عادة تكون مؤقتة، فبمجرد اجتياز التهديد المحتمل تعود مستويات الهرمون إلى طبيعتها، وبما أن مستويات الأدرينالين والكورتيزول تنخفض، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يعودان إلى المعدلات الطبيعية، كما تعود الأنظمة لنشاطها المعتاد، لكن عند استمرار الضغوط مع الشعور الدائم بأنك عرضة للهجوم، فإن رد الفعل سيظل مستمراً، ما يؤدي للتعرض المفرط للكورتيزول، وغيره من هرمونات الإجهاد، كما يمكن أن يعرقل جميع عمليات الجسم تقريباً، وهذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك: 
- القلق والاكتئاب. 
- مشكلات الهضم. 
- أمراض القلب. 
- مشكلات النوم وزيادة الوزن. 
- ضعف الذاكرة والتركيز. 
لهذا السبب، من المهم جداً معرفة الطرق الصحية للتعامل مع ضغوط الحياة.

 

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5-نصائح-مهمة-لفقدان-الوزن-فوق-سن-الـ-40-1622253137948_large-780x470

5 نصائح لتخفيف الوزن للرجال.. منها تناول الطعام كل 4 ساعات

tbl_articles_article_33725_827e09c3c7c-16ab-45f3-96c7-15fb514bbc3f

أسباب ألم الساقين عند النوم

فوائد عصير البرتقال والعسل

فوائد عصير البرتقال مع العسل

5d65002b95a597fe6e8b4568

عوامل خطر الإصابة بسرطان البطن

2150291-1

الوقاية من أضرار سحب العصب

image

أداة الشعر تحتوي على مستويات عالية من المواد الكيميائية المسببة للسرطان

أخبار متعلقة
hearing-loss-fatigue

علاقة سن اليأس بزيادة الوزن.. حقيقة أم أكذوبة

الضعف العام والاكتئاب مؤشرات لخطورة الرجيم

أعراض غريبة تشير لضرورة التوقف عن الرجيم

ت

دراسة تكشف آثارا صحية خطيرة للتوتر

2018_8_5_18_47_20_622

لماذا يزداد الخطر على مرضى القلب في الصيف

202003030140194019

وصفات لزيادة الوزن بشكل صحي

تعبيرية

الضحك علاج لكثير من الأمراض.. تعرف عليها