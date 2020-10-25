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الأحد، 25-10-2020 10:41 ص

مشكلة تشقّق الشفاه وعلاجها بدقائق قليلة

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الاشخاص من مشكلة تشقّق الشفاه وجفافها لأسباب مختلفة أبرزها عدم شرب كمية كافية من الماء والتعرّض لبعض العوامل المناخية.

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والحل السريع لهذه المشكلة وهو كما أشارت إليه خبيرة التجميل "إيميلي إيبير" إنه يجب تحضير وصفة تحتوي على 15 غراماً من زبدة الشيا، 20 غراماً من زبدة الكاكاو، 15 غراماً من زيت الجوجوبا و5 نقاط من زيت أساسي.


- توضع زبدة الشيا والكاكاو في وعاء، ويوضع الوعاء في آخر يحتوي على الماء الساخن.

 

- عندما تذوب الزبدة تماماً، يُضاف زيت الجوجوبا وتُمزج المكونات جيداً.


- يُضاف الزيت الأساسي ويتم المزج مجدّداً حتى الحصول على خليط متجانس تماماً.

- يُترك الخليط ليرتاح لمدة 30 دقيقة.


- من أجل استخدام المزيج، توضع كمية قليلة منه على راحة اليد وتُفرك قليلاً ثم يُطبَّق على الشفاه المتشقّقة. ومع تكرار العملية نفسها يمكن التخلّص من هذه المشكلة بسرعة.

 

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