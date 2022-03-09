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الأربعاء، 09-03-2022 11:57 ص

مضغ العلكة الخالية من السكر يحمي من الولادة المبكرة

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الوكيل الإخباري - أظهرت تجربة أمريكية أجريت في مالاوي أن مضغ الحامل للعلكة الخالية من السكّر يقلل من احتمال الولادة قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل.

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وأجريت التجربة في البلد الإفريقي الذي يُسجّل فيه أعلى معدل في العالم للولادة المبكرة.


وفسر فريق البحث من مستشفى تكساس للأطفال وكلية بايلور للطب في هيوستن فائدة العلكة بأنها تحسن صحة اللثة وتقلل النزيف. ويُعتقد أن البكتريا المسببة للالتهاب تدخل إلى مجرى الدم عن طريق نزيف اللثة، وتصل إلى المشيمة فتحدث الولادة قبل الأوان.


وتم إجراء التجربة بمشاركة 10 آلاف حامل تترددن على المراكز الصحية شهرياً، حيث أعطي نصفهن في كل زيارة علكة خالية من السكر، وطلب منهن مضغها 10 دقائق في الصباح والمساء، إلى جانب توصيات العناية بالأسنان. بينما اعطي النصف الثاني من المشاركات توصيات العناية بالأسنان فقط.


وأظهرت النتائج انخفاض معدل الولادة المبكرة لدى من مضغن العلكة، وتم تقدير فائدة هذه الطريقة بأنها منعت ولادة مبكرة واحدة كان يمكن أن تحدث بين كل 26 حالة حمل اتبعت فيها الحامل توصية مضغ العلكة الخالية من السكر.


وتحتوي العلكة الخالية من السكر على مادة إكسيليتول التي تقضي على بكتريا الفم الضارة.


وقد عُرضت نتائج التجربة مؤخراً في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لطب الأم والجنين.ويتطلّب تأكيد هذه النتيجة تكرار التجربة في بلد آخر من البلدان ذات الدخل المرتفع.


وتُنصح الحوامل بزيارة طبيب الأسنان فور تأكيد حدوث الحمل، وعلاج أية التهابات في اللثة في وقت مبكر. 

 

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