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الخميس، 28-04-2022 02:40 م

معتقدات خاطئة عن الصحة والأنظمة الغذائية

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الوكيل الإخباري - هناك الكثير من المعتقدات الخاطئة حول الصحة والأنظمة الغذائية، التي تجعلنا مقيدين بتعليمات ونصائح محددة، ففي هذا التقرير سوف نرصد أبرز هذه الأخطاء، وكيف تتعاملين معها.

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1 . الدهون ضارة
كثيراً ما نريد التخلص من كل دهون الجسم للحصول على قوام رشيق وصحي، لكن في الحقيقة هناك دهون صحية لا بد من وجودها في جسم الإنسان، وتوفر الدهون الأحماض الدهنية الأساسية، وتساعد في امتصاص الفيتامينات من الطعام، لذلك تناول الدهون غير المشبعة ضروري لصحة الجسم، وتتوافر هذه الدهون في زيت الزيتون والأفوكادو.


2 . الغلوتين ضار
أصبحنا نرى جملة خالٍ من الغلوتين على معظم المنتجات الموجودة على أرفف الأسواق التجارية، لكن الغلوتين بروتين موجود في الحبوب والقمح، ويصيب برد فعل مناعي عند تناوله بالنسبة للأشخاص المصابين بحساسية الغلوتين، ومرضى الاضطرابات الهضمية.


3 . البيض يصيب بالكوليسترول
يحتوي صفار البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، واستهلاكه ضمن نظام غذائي يؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم، لكن البيض يعد مصدراً للبروتين عالي الجودة وغنياً بالعناصر الغذائية الضرورية لبناء العضلات.


4 . المكملات الغذائية
كثيرون منا يعتقدون أن تناول المكملات الغذائية أمر ضروري، وسوف يغير حياتكِ، لكن الحقيقة قد لا تكون كذلك، فهناك أشخاص غير مؤهلين لتناول المكملات الغذائية والفيتامينات فقد لا تحتاجها أجسامهم، وإذا كنت لا تعرفين الكثير حول صحة جسمك، فلا بد من إجراء فحوص الدم لمعرفة نسب الفيتامينات في الجسم، وتحديد حاجتك من المكملات الغذائية.

 

زهرة الخليج

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