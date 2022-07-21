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الخميس، 21-07-2022 12:36 م

معجون أسنان الأطفال.. نصائح ومحاذير

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الوكيل الإخباري - حذرت هيئة اختبار السلع الألمانية من استعمال معجون أسنان الأطفال، الذي يحتوي على مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم".

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وجاء ذلك نظرا لأن هذه المادة الصبغية قد تتسبب في إتلاف المادة الوراثية.

 

كما أكدت الهيئة على أهمية استعمال معجون أسنان يحتوي على مادة "الفلورايد"، التي تكوّن طبقة واقية على الأسنان لحمايتها من التسوس.

ومن المهم أيضا أن يكون محتوى الفلورايد مناسبا للأطفال (1000 ppm)، مع مراعاة استخدام الكمية المناسبة أيضا؛ فبالنسبة للأطفال حتى سن عامين ينبغي وضع كمية بحجم حبة الأرز على الفرشاة، وبالنسبة للأطفال من عمر سنتين إلى ست سنوات، ينبغي وضع كمية بحجم حبة البازلاء على الفرشاة.

 

وعادةً ما تحتوي معاجين الأسنان على نكهات لذيذة ومميزة، لذلك يقوم بعض الأطفال ببلع معجون الأسنان ظنًا منهم بأنه آمن.


وبحسب موقع "ويب طب" يعد بلع معجون الأسنان بكميات ضئيلة وبسيطة آمنا، ولكن يؤدي بلع كمية كبيرة من معجون الأسنان إلى الإصابة بألم المعدة أو التلبّك المعوي.

 

 

العين الإخبارية

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