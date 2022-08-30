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الثلاثاء، 30-08-2022 04:12 م

مع ارتفاع حرارة الطقس.. أطعمة ترطب جسمك وتحميك من الجفاف

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الوكيل الإخباري - في ظل ارتفاع درجات حرارة الجسم، يزداد فرص الإصابة بالجفاف، وفقدان الجسم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، أبرز وأهم الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على نسب السوائل بالجسم، والحفاظ على ترطيب الجسم، ومنها: 

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- الكوسة
تعد من أهم الأغذية التي تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالجفاف، وتعمل على ترطيب الجسم، فهي تحتوي على نسبة عالية من الماء، والأملاح التي يحتاجها الجسم، والألياف، والمعادن المختلفة، ولذا فتناولك لها يعد خيارا رائعا مع ارتفاع درجات الحرارة. 


- الخيار
يعد من الخضروات المهمة والغنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة، فهو غني بالألياف التي تساعد بشكل كبير في الاحتفاظ بالماء ويعمل تناوله على ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالعطش، ولذا عليك الإكثار من تناوله.

 

- الخضروات الورقية
كالخس، والجرجير، والسبانخ، والشبت والبقدونس، فهي من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي ينظم نسب الاملاح والماء بالجسم، كما أن هذه الخضروات غنية بالماء والألياف التي تقلل من حدة الإصابة بالجفاف. 


- الشوربة
لأنها تتكون من الماء في الأساس فتناولك لها يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف في ظل ارتفاع درجات الحرارة. 


- الأسماك الخفيفة
كالتونة، والسالمون، فهو من الأطعمة قليلة الدهون، ولكنها تمنح جسمك بالتغذية التي يحتاجها، ولذا تناولها بشكل دائم. 


- أكثر من تناول الماء
فهي لها دور كبير في تقليل فرص الشعور والإصابة بالجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة. 

 

اليوم السابع

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