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الخميس، 09-06-2022 07:20 ص

مع ارتفاع درجات الحرارة .. أعراض هبوط الدورة الدموية

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الوكيل الإخباري - مع ارتفاع درجات حرارة الطقس بشدة، تزداد فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية، نتيجة للتعرض لأشعة الشمس وارتفاع الرطوبة والحرارة، التي تؤثر على تدفق الدم الغني بالأكسجين في الأوعية الدموية.

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ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "webmed" سنتعرف على أبرز النصائح الصحية لتجنب التعرض والإصابة بالهبوط في الدورة الدموية، ولكن في البداية يجب التعرف على أعراض هبوط الدورة الدموية، وهي:


-الإرهاق الشديد.
-الدوخة.


-زغللة العين.
-شحوب البشرة.


-الشعور بتنميل في أطراف الجسم.
-الصداع.


-زيادة ضربات القلب.
-قد يتعرض البعض للإغماء.


وقدم التقرير، العديد من النصائح الصحية للوقاية من هبوط الدورة الدموية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:


-أكثر من تناول الماء، لأنها تساعد بشكل ملحوظ على تحسن عملية تدفق الدم في الجسم، وأيضا امداد الجسم بالسوائل التي تساعد في جعله يحافظ على توازنه.


-عند النزول في ساعات الشمس، تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا تصاب بهبوط الدورة الدموية.


-في المساء وبعد كسر الحر، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية التي من دورها الحفاظ على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.


-الإقلاع عن التدخين يعد من أهم النصائح لإمداد الجسم بالأكسجين الذي يساعد للوصول للأوعية الدموية المختلفة.


-من أهم النصائح التي يجب القيام بها، هي تناول أطعمة صحية، تتكون من الفواكه والخضراوات، لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وتساعد على وصول الأكسجين للجسم.

 

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