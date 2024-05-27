مع اقتراب الصيف.. كريم الشمس يحميك من 'مرض خطير'

الوكيل الإخباري - ارتفعت معدلات الإصابة بسرطان الجلد بنحو الثلث خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى مستوى قياسي يبلغ 20800 حالة هذا العام، وفقا لتحليل جديد.



بحسب ما نشرت صحيفة التايمز البريطانية فإن الباحثون أكدوا حدوث أكبر زيادة في معدلات الإصابة بسرطان الجلد لدى البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما، والذين ارتفعت معدلات الإصابة بهم بنسبة 57 بالمئة في العقد الماضي، وفقا لأرقام مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

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وربط الخبراء في السابق بين زيادة حالات سرطان الجلد لدى الأجيال الأكبر سنا وتزايد شعبية العطلات الأجنبية الرخيصة منذ الستينيات.



وفقا للمؤسسة شهدت جميع الأعمار معدلات زيادة، لكن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاما شهدوا أقل زيادة خلال الفترة الزمنية، بنسبة 7 بالمئة، قد يكون هذا بسبب زيادة الوعي بأهمية كريم الحماية من الشمس.



تحليل المؤسسة كشف أنه يمكن الوقاية من قرابة 17 ألف حالة سرطان الجلد كل عام، مع ما يقرب من 9 من كل 10 حالات ناجمة عن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، مشيرة إلى أن هذه الأرقام كانت بمثابة تذكير مهم بالحاجة إلى حماية البشرة في الشمس مع اقتراب فصل الصيف.

وقالت ميشيل ميتشل، الرئيس التنفيذي لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة: "من المثير للقلق أن نرى عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان الجلد الميلانيني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إن حقيقة أن غالبية هذه الحالات يمكن الوقاية منها تؤكد أهمية أن يأخذ الأشخاص سلامة الشمس على محمل الجد، يستمر معدل البقاء على قيد الحياة من السرطانات، بما في ذلك سرطان الجلد، في التحسن، مما يدل على التقدم الكبير الذي حققته الأبحاث، ولكن من المهم أن يحاول الناس تقليل خطر الإصابة بالمرض في المقام الأول".



من جانبها، أوضحت كلير نايت، مديرة المعلومات الصحية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "أن التعرض لحروق الشمس مرة واحدة فقط كل عامين يمكن أن يزيد خطر الإصابة بسرطان الجلد بمقدار ثلاثة أضعاف، مقارنة بعدم التعرض للحروق مطلقًا، سواء كنت تستمتع بالطقس الجيد في الخارج أو هنا بالمنزل، فمن المهم أن تحمي نفسك من التعرض لأشعة الشمس كثيرًا، خاصة إذا كنت تحترق بسهولة".

وتنصح كلير بالآتي للوقاية من سرطان الجلد:

- تذكر أن حروق الشمس لا تحدث فقط عندما يكون الجو حارا بل يمكن أن تحدث في الأيام الباردة والأكثر غيوما.

- أفضل طريقة لحماية البشرة عندما تكون الشمس قوية هي استخدام الظل والملابس وواقي الشمس معا.

- ينصح بالبحث عن الظل في منتصف النهار والتأكد أن القميص يغطي الكتفين.

يفضل ارتداء قبعة ونظارات شمسية عندما تكون الشمس قوية.

- يجب استخدام كريم واقي من الشمس من فئة الأربع أو الخمس نجوم مع وضع الكثير منه وتنظيمه على البشرة.

سكاي نيوز