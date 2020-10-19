مع اقتراب فصل الشتاء.. كيف نتعامل مع الإنفلونزا ومتى نلجأ للطبيب!

الوكيل الاخباري - بسبب المخاوف من تفشي موجات أخرى من فيروس كورونا المستجد، يختلف موسم الإنفلونزا هذا العام قليلاً، مقارنة بأي موسم آخر.

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ويحذر الخبراء من أنه بسبب عدم التوصل إلى لقاح للمرض الناتج عن فيروس كورونا فإن هناك حاجة متزايدة لاتخاذ تدابير وقائية للحماية من أي مضاعفات صحية.



ويوصي المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها بضرورة حصول أي إنسان يزيد عمره عن 6 أشهر على لقاح الإنفلونزا والاستمرار في ممارسة التباعد الجسدي وغسل اليدين بالماء والصابون واتخاذ اقصى الاجراءات الاحترازية لضمان سلامته وعدم نقل العدوى اليه.



حيث يمكن أن تسبب الإنفلونزا الحمى والسعال (عادة ما يكون جاف) والصداع وآلام العضلات والمفاصل والتوعك الشديد والتهاب الحلق وسيلان الأنف ولكن كما هو معتاد يمكن تقليل الآثار المترتبة على معظم حالات الإنفلونزا والحمى من خلال الرعاية الصحية والأدوية المناسبة.



إليك عدد من النصائح التي يمكن أن تساعد في التعافي وتخفيف الألم والحمى:

* نصائح أساسية:

- يساعد البقاء في المنزل، والحصول على قسط من الراحة، الجسم على مكافحة الفيروس بشكل أفضل.



- يعد شرب الماء والسوائل الساخنة خطوة ضرورية فالجسم يحتاج إلى الكثير من السوائل لتعويض السوائل المفقودة ومحاربة العدوى حيث يساعد شرب الماء الدافئ وشاي الأعشاب والشاي المحلى بالعسل والزنجبيل على مقاومة أفضل للإنفلونزا.



- يحتاج مريض الإنفلونزا إلى تناول الفواكه والخضروات الطازجة التي توفر الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة، والتي بدورها تساعد على تقوية جهاز المناعة ومحاربة المرض.



- يمكن أن يساعد النوم الكافي وأخذ قسطا من الراحة على اكتساب الطاقة اللازمة لمحاربة الفيروس ويوضح الخبراء أن المقصود هو الاستغراق في النوم وليس الاسترخاء أمام الكمبيوتر المحمول.



- تناول العسل كعلاج طبيعي أكثر فعالية وأكثر شيوعًا لتسكين التهاب الحلق أو السعال.



- تعد مشكلة انسداد الأنف أحد المتاعب الشائعة المرتبطة بالإنفلونزا ولا يقتصر الأمر على أنه يتسبب في صعوبة التنفس بشكل صحيح، ولكن الأنف المسدود يمكن أن يسبب الأرق ويمكنك في هذه الحالة استخدام وسادة لدعم الرأس وتخفيف ضغط الجيوب الأنفية، مع الاستحمام بماء ساخن قبل النوم.



- إن تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في حالة وجود أعراض إنفلونزا خفيفة يساعد على سرعة التعافي ويمكن أن تساعد مسكنات الألم ومزيلات الاحتقان وشراب مضاد للسعال وما إلى ذلك في تخفيف حدة الأعراض.

كما يوضح الخبراء أن المصاب بالإنفلونزا لا يحتاج لتناول المضادات الحيوية لأنها تعمل ضد الالتهابات التي تسببها البكتيريا في حين أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية.

* تحذيرات هامة:

إذا بدأت في الشعور بأي من الأعراض التالية، فعليك المبادرة باستشارة الطبيب على الفور:

- وجع الأذن.

- ألم شديد في الوجه والجبين.

- بحة في الصوت.

- التهاب في الحلق.

- سعال مستمر.

- ضيق التنفس والصفير.

- القيء.

- ارتفاع في درجة الحرارة.

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