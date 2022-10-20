مع اقتراب فصل الشتاء.. ماهي المضاعفات الخطيرة للانفلونزا الموسمية ؟

الوكيل الإخباري-مع اقتراب فصل الشتاء، نشرت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض المعلومات المهمة عن أبرز الأعراض والمضاعفات التي قد تواجه المصابين بالإنفلونزا الموسمية.



وأوضحت أن أعراض المرض تشمل سيلان الأنف، وألم العضلات، والتهاب الحلق، وسعالًا مستمرًا وجافًا، ورجفة وتعرقّا، وصداعًا، ودرجة حرارة أكثر من 38.

وتتمثل مضاعفات الإنفلونزا الموسمية بما يلي:



التهاب الرئتين

التهاب الشعب الهوائية

التهاب الأذن

تسمم الدم

الوفاة



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ما هي الإنفلونزا؟

وأشارت هيئة الصحة العامة في السعودية، عبر "تويتر"، إلى أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية حادة تنتشر بسهولة بين البشر، حيث تهاجم الجهاز التنفسي.



ويُصاب الإنسان بالعدوى عن طريق الأنف والفم، وصولًا إلى الرئتين. وتتراوح العدوى ما بين إصابة خفيفة وحادة، وتصيب جميع الفئات العمرية.





وتنتقل فيروسات الإنفلونزا من خلال:

استنشاق الرذاذ المتطاير في الهواء للشخص المصاب عند السعال أو العطس

لمس الأسطح الملوثة بالفيروس، ومن ثم لمس العين أو الفم والأنف

ولفتت هيئة الصحة العامة بالسعودية إلى أن فترة حضانة المرض تتراوح بين يومين و4 أيام. أما فترة العدوى فتتراوح بين يوم واحد قبل ظهور الأعراض إلى ما بين 5 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.



وقد تمتد هذه الفترة لمدة أطول عند الأطفال والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة.

سي ان ان

