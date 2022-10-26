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الأربعاء، 26-10-2022 10:23 ص

مع تغيّر الحالة الجوية .. 6 نصائح للوقاية من الانفلونزا

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الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة السعودية عن 6 طرق للحماية من الإنفلونزا الموسمية، بعد ارتفاع حالات الإصابة وتعرض بعض الفئات لخطورة المضاعفات الشديدة.

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للوقاية من الإنفلونزا الموسمية:
- لبس الكمامة
- أخذ لقاح الإنفلونزا
- غسل اليدين جيداً
- تجنب لمس العينين أو الفم مباشرة
- الحرص على نظافة المكان
- استخدام المناديل عند العطاس والسعال


أعراض الإنفلونزا الموسمية:
- سيلان الأنف
- التهاب الحلق
- ألم العضلات
- سعال مستمر وجاف
- رجفة وتعرق
- صداع
- درجة الحرارة أكثر من 38 مئوية
مضاعفات الإنفلونزا:
- التهاب الرئتين
- تسمم الدم
- التهاب الشعب الهوائية
- التهاب الأذن
- قد تتسبب في الوفاة

 

عكاظ

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