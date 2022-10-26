مع تغيّر الحالة الجوية .. 6 نصائح للوقاية من الانفلونزا

الوكيل الإخباري-كشفت وزارة الصحة السعودية عن 6 طرق للحماية من الإنفلونزا الموسمية، بعد ارتفاع حالات الإصابة وتعرض بعض الفئات لخطورة المضاعفات الشديدة.

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للوقاية من الإنفلونزا الموسمية:

- لبس الكمامة

- أخذ لقاح الإنفلونزا

- غسل اليدين جيداً

- تجنب لمس العينين أو الفم مباشرة

- الحرص على نظافة المكان

- استخدام المناديل عند العطاس والسعال



أعراض الإنفلونزا الموسمية:

- سيلان الأنف

- التهاب الحلق

- ألم العضلات

- سعال مستمر وجاف

- رجفة وتعرق

- صداع

- درجة الحرارة أكثر من 38 مئوية

مضاعفات الإنفلونزا:

- التهاب الرئتين

- تسمم الدم

- التهاب الشعب الهوائية

- التهاب الأذن

- قد تتسبب في الوفاة



عكاظ

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