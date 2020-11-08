مع قدوم فصل الشتاء.. إليك قائمة بأفضل المشروبات الساخنة

الوكيل الإخباري _ مع قدوم فصل الشتاء والدخول في الأجواء الباردة، تعد المشروبات الساخنة الخيار الأفضل للكثير من الاشخاص ن تعرف على ابرز المشروبات الساخنة المناسبة لهذه الأجواء، وفوائد كل منها :



- الزهورات

يهد عبارة عن كوكتيل من المشروبات العشبية كالنعناع وأكليل الجبل وغيرها، هي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من الالتهابات والشعور بالغثيان.



-الشاي بأنواعه المختلفة

يعتبر المشروب الأول في العالم، وأكثر الخيارات التي يلجأ إليها الأشخاص في الجو البارد ، والتي لا يخلو اي منزل منها ، حيث انه يتمتع بخصائص صحية ابرزها التخلص من الوزن، والتقليل من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والشرايين .



- الكاكاو

وهو من المشروبات المفضلة عند الأطفال والكبار.



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المصدر : سبوتنيك

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