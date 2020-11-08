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الأحد، 08-11-2020 01:47 م

مع قدوم فصل الشتاء.. إليك قائمة بأفضل المشروبات الساخنة

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الوكيل الإخباري _ مع قدوم فصل الشتاء والدخول في الأجواء الباردة، تعد المشروبات الساخنة الخيار الأفضل للكثير من الاشخاص ن تعرف على ابرز المشروبات الساخنة المناسبة لهذه الأجواء، وفوائد كل منها : 

- الزهورات
يهد عبارة عن كوكتيل من المشروبات العشبية كالنعناع وأكليل الجبل وغيرها، هي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من الالتهابات والشعور بالغثيان.

-الشاي بأنواعه المختلفة 
يعتبر المشروب الأول في العالم، وأكثر الخيارات التي يلجأ إليها الأشخاص في الجو البارد ، والتي لا يخلو اي منزل منها ، حيث انه يتمتع بخصائص صحية ابرزها التخلص من الوزن، والتقليل من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والشرايين .

- الكاكاو
وهو من المشروبات المفضلة عند الأطفال والكبار.

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المصدر : سبوتنيك 

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