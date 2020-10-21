مكونات منزلية تخلصك من الكبد الدهني .. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد الكبد من الاعضاء الرئيسية في جسم الإنسان والذي يتمثل في وضائف أساسية كـ إزالة السموم من الجسم ، وإنتاج بلازما الدم ، وتحسين التمثيل الغذائي ، وتعد الدهون المتراكمة في خلايا الكبد من اكثر المشاكل التي تؤثر على وظيفة الكبد ، وبالتالي فانها تؤثر على الصحة العامة.

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وهناك عدة مكونات منزلية التي من الممكن أن تساعدك بازالة هذه الدهون وابرزها :

خل التفاح

حيث يعد خل التفَّاح أحد أفضل المكونات الطبيعيَّة التي تُعالج الكبد الدهني، فهو يُساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على الكبد كما يعمل على خسارة الوزن.



الشاي الأخضر

يساعد الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر على التخلص من دهون الكبد، كما يعمل على خفض معدَّل الدهون في الجسم وخسارة الوزن.



الليمون

يحتوي الليمون على فيتامين ج، وهو أحد مضادَّات الأكسدة التي تساعد الكبد على إفراز إنزيم الجلوتاثايون، الذي يدعِّم وظيفة الكبد في القضاء على السموم والخلايا غير المرغوب فيها.



الكركم

يعد الكركم أحد العلاجات المنزلية الفعَّالة لدهون الكبد، فهو يزيد من قدرة الجسم على هضم الدهون، وبالتالي لا تتراكم داخل الكبد.



المصدر : الامارات نيوز

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