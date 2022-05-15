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ملعقة واحدة من هذا الخليط قبل النوم ستُخلصك من الوزن الزائد

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الوكيل الاخباري- بعد عطلة عيد الفطر والحلويات الدسمة، يرغب الكثير من الأشخاص في التخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة دون تعب أو حرمان من الطعام أو اتباع نظام غذائي قاسي، ولهذه الغاية جربوا هذه الوصفة الطبيعية الفعالة في حرق الدهون، خصوصا تلك المتراكمة على مستوى البطن.

وللحصول على نتائج فعالة تناولوا ملعقة واحدة من هذا المُكون فهو كفيل بجعلك أكثر رشاقة، وستحتاجين في هذه الوصفة إلى:

- ملعقتين كبيرتين من العسل

- ملعقة كبيرة من القرفة مطحونة.

- ملعقة من الزنجبيل مبشور.

- ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

أما طريقة التحضير فهي في غاية السهولة، يكفي أن تقوموا بخلط جميع المُكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتجانس، ويتشكل لديكم عجين متماسك.

ومن ثم اخلطوا ملعقة صغيره من الخليط في كوب ماء دافئ، تناولوه قبل الخلود إلى النوم بشكل يومي مدة أسبوع وستلاحضون النتائج بعد فترة قصيرة.

وبفضل مُكونات هذه الوصفة الكابحة للجوع والتي تُعزز الشعور بالشبع، ستتناولون كمية أقل من الطعام. أما الزنجبيل والقرفة، فسيساعدان على حرق الدهون المتراكمة على الجسم، خصوصا أثناء النوم.

ولكن احرصوا على عدم تناول الطعام قبل ساعتين على الأقل من الخلود إلى النوم، حتى تتفاعل هذه المكونات وتحصلون على النتائج المرغوبة.

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