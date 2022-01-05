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الأربعاء، 05-01-2022 03:19 م

ممارسة الرياضة مفيدة للأطفال المصابين بالروماتيزم

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الوكيل الإخباري - عادة ما يتم تشخيص مرض الروماتيزم في الأطفال بين سن عامين إلى خمسة أعوام، وحتى الآن سبب إصابة الأطفال بالروماتيزم لا يزال مجهولاً.

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يتم تحديد علاج طويل الأمد يلتزم به الطفل المصاب بمرض الروماتيزم، وخلال 3 أعوام، يمكن للطفل أن يعيش حياة مشابهة لأقرانه إلى حدّ كبير، إلا أن القلق الزائد على الطفل، وحرمانه من الحركة والنشاط البدني، قد يؤخر استجابته للعلاج.

 

الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال، أصدرت تقريراً طبياً توصي فيه بضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، بالنسبة للأطفال المصابين بالروماتيزم، حيث تسهم ممارسة الرياضة في تقوية عضلات الجسم، علاوة على أنها تعزز القدرة على تحمّل الألم، مما يساعد الطفل على الاستجابة للعلاج والتحسّن عموماً.

إن كان لديكِ طفل مريض بالروماتيزم، فاحرصي على المتابعة الطبية لدى طبيب متخصص، والتزمي بمواعيد الدواء، واستشيري الطبيب لاختيار رياضة مناسبة لحالة طفلك، وشجعي طفلك على الانتظام في ممارسة الرياضة، وأهم شيء هو التحلي بالهدوء، حتى لا يصاب طفلك بالتوتر أو الاكتئاب.

نواعم 

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