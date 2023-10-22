منتج في كل منزل يساعد على الهضم بقوة

الوكيل الإخباري - كشفت أخصائية التغذية ميج ماكدونلز، أن صودا الخبز (البيكنج صودا) تلعب دورًا مهمًا جدًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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وقالت أخصائية التغذية، أن البيكنج صودا يمكن أن تكشف مستويات حمض المعدة، الذي يؤدي نقصه إلى الحموضة والغازات والإمساك والانتفاخ.

وقامت أخصائية التغذية بإجراء اختبار بسيط لمعرفة مستوى حموضة المعدة، بحيث يعتمد على إضافة ربع ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى نصف كوب من الماء، مؤكدة: "يجب تناول ذلك كأول شيء في الصباح، أي على معدة فارغة، وإلا لن تتحقق النتائج المطلوبة".



وأوصت بالجلوس قليلاً بعد تناول هذا المزيج لملاحظة الوقت الذي سيبدأ كل شخص فيه بالتجشؤ، وفي حال لم يحدث التجشؤ لمدة دقيقتين، فهذا يعني أن مستوى الحمض في المعدة قليل، فلا بد أن تتحد صودا الخبز مع حمض المعدة عند ابتلاعها مكونة غازات تسبب تجشؤ.



ويعد حمض المعدة جزءًا مهمًا في الجهاز الهضمي، بينما تقل مستوياته عند تناول كمية كبيرة من أدوية الحموضة أو التعرض لضغط عصبي كبير.



يساعد حمض المعدة على تكسير الطعام، وفي حال انخفاض مستوياته، يجد الشخص صعوبة في الهضم، وبالتالي يحدث ألم البطن والغازات والانتفاخ والإسهال والإمساك والحموضة وارتجاع المريء.



ومن الممكن علاج قلة معدلات حمض المعدة عن طريق تناول الفيتامينات (مثل الحديد والكالسيوم) حال نقصهما في الجسم أو تناول مكملات حمض الهيدروكلوريد.

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