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الأحد، 05-02-2023 09:43 ص

منها فقدان الوزن .. 5 فوائد للبرتقال الأحمر

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الوكيل الإخباري- يعرف البرتقال الأحمر بأنه أحد أنواع البرتقال، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم التي تساعد بشكل كبير على تقليل فرص الإصابة بأمراض عديدة.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بفوائد البرتقال الأحمر وفقًا لما ذكره موقع "Health line".

القيمة الغذائية للبرتقال الأحمر

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يتميز البرتقال بأنه أحد الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة ولكنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية من بينها:

-69 سعر حراري.

- 1 جرام من البروتين.

- 0.6 جرام من الدهون.

- 15 جرام من الكربوهيدرات.

- 3 جرام من الألياف.

ويعد البرتقال الأحمر مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم وفيتامين سي والنحاس والماغنيسيوم وفيتامين ب ومضادات الأكسدة.

فوائد البرتقال الأحمر


1-فقدان الوزن
يعرف البرتقال الأحمر بأنه أحد الفواكه الغنية بالألياف التي تساعد على الشعور بالامتلاء لفترة طويلة، مما يساهم في فقدان الوزن بسهولة، وبالتالي فمن الأفضل تناول البرتقال الأحمر في النظام الغذائي بهدف السيطرة على وزن الجسم.

2-مفيد لصحة الحامل
يحتوي البرتقال الأحمر على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لتعزيز النمو السليم والتطور للجنين، بما في ذلك حمض الفوليك الذي يساهم في منع العيوب الخلقية.

ويحتوي أيضًا على فيتامين سي الذي يساعد على تحسين نمو الأجنة والرضع حتى سن 6 أشهر، كما تمنع الألياف الغذائية الموجودة في هذا النوع من البرتقال الإصابة بالسكري والإمساك وتسمم الحمل.

3- تعزيز المناعة
يساهم البرتقال الأحمر في تعزيز وظيفة المناعة، مما يمنع فرص الإصابة بالأمراض والعدوى ويقلل من التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

يحتوي أيضًا على العديد من مضادات الأكسدة، مما يساهم في منع تلف الخلايا في الجسم والحماية من الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب

4- تحسين صحة الجهاز الهضمي
يعتبر البرتقال الأحمر أحد مصادر الألياف الرائعة التي تساهم في تحسين صحة الهضم ومنع الإمساك والتبرز بشكل منتظم٬ إلى جانب علاج بعض الحالات مثل البواسير والتهاب الرتج٬ بالإضافة إلى أنه يزيد من البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

5- مقاومة السرطان
البرتقال الأحمر غني بمضادات الأكسدة المقاومة للسرطان٬ حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أنه كلما زاد تناول البرتقال الأحمر قلت فرص الإصابة بعدة أنواع من السرطان، مثل الرئة والمعدة وسرطان الفم، لذلك يجب الحرص على تناوله بشكل منتظم.

 

الكونسلتو الطبي

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