من أجل حياة أطول.. هذا موعد العشاء

الوكيل الاخباري- توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعيشون حتى 100 عام يتبعون نظاما غذائيا يساعد بالإضافة إلى نمط الحياة الصحي في إطالة العمر بدون أمراض، بحسب ما نشره موقع Martha Stewart نقلًا عن دورية Frontiers in Nutrition.



وذكرت الدراسة أن نمط الحياة الصحي مثل التمارين التي يمارسها الشخص يوميًا ومدة النوم ليلاً في مواعيد ثابتة، يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على صحة الإنسان وتسهم في إطالة الفترة التي يعيشها دون الإصابة بأمراض.



وأضافت نتائج الدراسة أن ثمة دليل علمي على أن أولئك الذين يحرصون على تناول العشاء في وقت مبكر يمكن أن يعيشوا لفترة أطول دون المعاناة من أمراض مزمنة أو شيخوخة.



عشاء مبكر

ركزت الدراسة على واحدة من المناطق الزرقاء، التي تشتهر حول العالم بسكانها المعمرين، وهي مقاطعة لاكويلا في أبروتسو بإيطاليا، والتي تتراوح أعمار عدد كبير من سكانها ما بين 90 و99 عامًا بالإضافة إلى مئتي شخص تبلغ أعمارهم 100 عام.

اضافة اعلان



لبنان24