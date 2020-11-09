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الإثنين، 09-11-2020 03:23 م

من بينها الأكلات البحرية... 7 وسائل بسيطة لتحقيق السعادة

السمك-المقلي-والرجيم


الوكيل الإخباري _ يعد هرمون السعادة والمعروف بـ "السيروتونين" من العناصر التي تمنح الإنسان شعورا بالارتياح النفسي في ظل ضغوط الحياة ، حيث انه يعد مضاد لـ الاكتئاب وذلك لأنه يلعب دورا مهما في تحسين المزاج وتعتبر الاطعمة من الامور التي تساهم في رفع هرمون السعادة ، اليك نصائح بسيطة تعملعلى تحفيز هذا الهرمون وزيادته في الجسم :

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احرص على شرب كميات كافية من السوائل عند ممارسة الرياضة .


تناول وجبات منخفضة البروتين بقدر احتياج جسمك فقط.


لا تحرم نفسك من الكربوهيدرات بشكل زائد.


احرص على تناول الموز والأناناس والبرقوق.


احرص على تناول المحار والحبار البحري كل بضعة أسابيع.


احرص على علاقة زوجية متجددة ومليئة بالعاطفة.


تناول الشوكولاتة حيث انها تساعد على تحسين المزاج.

 

المصدر : سبوتنيك 

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