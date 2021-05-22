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السبت، 22-05-2021 02:32 م

من بينها الثوم... 10 مكونات في مطبخك تغنيك عن مسكنات الألم

ثوم


الوكيل الإخباري - يلجأ بعض المرضى إلى تناول مسكنات الألم، إلا أن الإسراف في هذا النوع من الأدوية له مخاطر صحية على المدى الطويل.

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وعرض موقع قناة "العربية" 10 مكونات غذائية يمكنك استخدامها بدلا عن المسكنات الدوائية، إذ أنها بلا آثار جانبية، نظرا لكونها مواد طبيعية، ونعرض تلك المواد فيما يلي.


الزنجبيل: و يعتبر مضادا للالتهابات، كما أنه فعال في تخفيف آلام العضلات والمفاصل.


الثوم: مضاد حيوي طبيعي، حيث يساعد على علاج التهاب المفاصل وما ينتج عنه من آلام، كما يستخدم لعلاج البرد.


القرنفل: وذلك عن طريق مضغه حيث يعمل على التخلص من التهاب اللثة وآلام الأسنان.


النعناع: يحتوي على خصائص مهدئة للقولون العصبي، كما يساعد على تخفيف التهاب الحلق، وآلام البطن.


الخل الأبيض: وذلك عن طريق وضعه على مكان لدغة النحلة أو الدبور أو قنديل البحر للتخفيف من الألم.


الفلفل الحار "الشطة": يعطي إحساسا بحرقة موضعية، ما ينتج عنه تخدير لبعض الوقت بمنطقة الألم في العضلات.


القرفة: تنشط الدورة الدموية، ما يساهم في تسكين الآلام، ويمكن استخدامها فى الشتاء لتدفئة الجسم، ما يعطي شعورا بالارتياح.


الكركم: يساعد على تخفيف آلام التهاب المفاصل المزمن، ويستخدم لعلاج الالتهابات والكدمات والالتواءات.


الشوفان: يساعد على التخفيف من آلام بطانة الرحم لدى النساء.
الماء: وذلك من خلال الحفاظ على رطوبة أنسجة الجسم، كما يعمل على تخفيف آلام القدمين والركبتين والكتف.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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