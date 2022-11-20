من بينها صعوبة البلع.. ما أبرز أعراض إصابة الأغشية المخاطية للفم؟

الوكيل الإخباري-أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن الأغشية المخاطية للفم تتمتع بأهمية فسيولوجية في الكلام، والمضغ، والبلع، فما أبرز أعراض إصابتها؟



-حويصلات أو تآكلات أو حروق على غشاء الشفتين

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-عند الإصابة في الأغشية الداخلية للحنك والفكّين، يكون هناك آلام شديدة وشعور بعدم الراحة



وتكمن أبرز المضاعفات بتغيرات في مظهر الفم واللسان، وصعوبة البلع أو الكلام، إضافة إلى التهابات في الأغشية المخاطية، وجفاف الفم.



وتنصح مدينة الملك سعود الطبية، عبر "تويتر"، بالامتناع عن التدخين، وتجنب التعرض المفرط للشمس، ومراجعة طبيب الأسنان بشكل دوري للوقاية من مثل هذه الإصابات.



سي ان ان

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