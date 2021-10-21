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الخميس، 21-10-2021 08:12 ص

من لا يجب أن يأكل الثوم والكمية المسموح بها

ثوم


الوكيل الإخباري - الثوم هو أحد أكثر الوسائل شعبية لتقوية جهاز المناعة بين أنصار الطب التقليدي.

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وأخبرت الطبيبة الروسية وخبيرة التغذية آنا إيفاشكيفيتش في مقابلة مع "سبوتنيك"، من لا يجب أن يأكل الثوم.


وقالت إن الأطباء يواصلون مناقشة الخصائص الطبية للثوم، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن هذا النبات مفيد إذا تم استهلاكه بكميات محدودة. إن الثوم بسبب تركيبته سيساعد في تقوية دفاعات الجسم المناعية خلال موسم انتشار الالتهابات الفيروسية.


وأوضحت إيفاشكيفيتش أن "الثوم منشط للجهاز المناعي. بالإضافة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة إلى حد ما من الزنك، مما يساعدنا على مقاومة الفيروسات".


ومع ذلك، لا يجب أن تفرط في تناول الثوم.


وأضافت خبيرة التغذية: "شريحتين في اليوم. ولكن إذا كانت هناك مشاكل في الجهاز الهضمي، فعندئذ حتى هذه الكمية كثيرة".


بالنسبة لبعض الأمراض، لا ينصح بتناول الثوم بشكل عام.


وحذرت: "الثوم ممنوع للأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة المفتوحة. كما أنه لا يجب على الأشخاص المصابين بالتهاب المعدة تناوله، يُمنع تناول الثوم النيء أيضًا. إذا أكل الشخص الذي لديه التهاب في المعدة، فإنه سيصاب بالألم وعدم الراحة".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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