الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 10:32 ص

من لا يجب عليه أكل الأرز؟

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الوكيل الاخباري - تحدثت خبيرة التغذية الروسية أولغا كورابليفا عن قيمة الأرز للصحة ولمن يُمنع عليه تناوله.

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وأشارت الخبيرة إلى أن الأرز منتج غذائي: تحتوي الحبوب المسلوقة على 110-120 سعرة حرارية فقط لكل 100 غرام من المنتج.

 

الكربوهيدرات المعقدة تبقيك مشبعًا لفترة طويلة وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام. الدهون في الأرز 2.6 غرام فقط لكل 100 غرام.


وقالت: "الأرز غني بفيتامينات ب، الضرورية للجهاز العصبي، والبوتاسيوم، والمنغنيز، والزنك، والمغنيسيوم، والفوسفور.

 

الحبوب جيدة الامتصاص، وهي مادة ماصة طبيعية تزيل السموم وتمنع ترسب الملح".


الأرز سهل الهضم ومفيد لأمراض الجهاز الهضمي المصحوبة بالإسهال والانتفاخ.

 

لالتهاب المعدة الحاد، يوصى باستخدام عصيدة الأرز السائلة في الماء.

 

وفقًا لها، إذا كان لديك ميل للإمساك، فلا يجب تناول الأرز أكثر من مرتين في الأسبوع.


وأضافت: "في حالة السمنة، يجب استبعاد الأرز: لأنه سيزيد من مشاكل حركة الأمعاء. لا ينصح باستخدام الأرز الأبيض لمرضى السكري: نسبة السكر فيه 70، ونسبة السكر في العصيدة في الحليب سيكون بالفعل 75.

 

لا يجب للشخص السليم تماما تناول أكثر من 200 غرام من الأرز المسلوق يوميًا".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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