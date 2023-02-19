من هم الاكثر عرضة للنوبة القلبية أثناء النوم ؟

الوكيل الإخباري- يعاني الأشخاص المصابون بنوبة قلبية صامتة من أعراض لا ترتبط عادًة بأعراض النوبة القلبية المعروفة وقد لا توجد أعراض على الإطلاق، ولا يدركون أنهم أصيبوا بنوبة قلبية، وتهاجم النوبة القلبية الصامتة الأشخاص خلال النوم، وربما يستيقظ الشخص بسببها وقد لا يشعر بها.





نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأسباب الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم، وفقًا لموقعي "Cleveland clinic" و"live strong".

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أعراض النوبة القلبية أثناء النوم

يمكن أن يشعر المصاب بالأعراض التالية عند الإصابة بالنوبة القلبية:

-وجود أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا.

-المعاناة من ألم في عضلة الصدر أو أعلى الظهر.

-الشكوى من ألم في الفك أو الذراعين أو أعلى الظهر.

-الشعور بالتعب.

-الإصابة بعسر هضم.

قد تشمل أعراض النوبة القلبية التقليدية ما يلي:

-ألم في الصدر يستمر لأكثر من بضع دقائق.

-ضيق في التنفس.

-عدم الراحة في الجزء العلوي من جسمك.

-دوار.

-تعرق بارد.

-غثيان.

-القيء.

-التعب الذي يمكن أن يستمر لبضعة أيام دون تفسير.



يمكن للأشخاص المصابين بمرض القلب الإقفاري أن يصابوا بألم في الصدر عندما يتنقلون، يتوقف هذا الألم بعد بضع دقائق من الراحة، قد تصاب بنوبة قلبية إذا لم يختفي ألم الصدر.



سبب الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم

يتجمع البلاك الذي يحتوي على الكوليسترول في الشرايين التاجية، عندما تتشكل جلطة دموية على اللويحة، فإنها تمنع الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى عضلة القلب، بالتالي الإصابة بالنوبة القلبية الصامتة، قد يحدث هذا خلال النوم.





هؤلاء عُرضة للنوبة القلبية أثناء النوم

الأشخاص المصابين بالمشكلات الصحية التالية، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم:

-زيادة الوزن.

-ارتفاع ضغط الدم.

-ارتفاع الكوليسترول الضار.

-ارتفاع سكر الدم.

-عدم ممارسة التمارين الرياضية.

-تناول الأطعمة الغنية بالملح والدهون غير الصحية باستمرار.

-التعرض المستمر لمسببات القلق والتوتر.

-تناول التبغ باستمرار.



نصائح للوقاية من النوبة القلبية أثناء النوم

يقلل اتباع هذه النصائح من الإصابة بالنوبة القلبية أثناء النوم:

-الاحتفاظ بالفاكهة الطازجة على المنضدة لسهولة الوصول إليها عند الشعور بالجوع.

-تجنب الدهون في وجبة العشاء.

-اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على البروتين الخالي من الدهون وغني بالألياف الغذائية.

-تناول الخضراوات خاصًة بين الوجبات الرئيسية.

-تناول منتجات الألبان القليلة أو الخالية من الدسم.

-التقليل من تناول الأطعمة المصنعة واستبدالها بالأطعمة الطازجة.

-الحد من إضافة الملح أو تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.



الكونسلتو الطبي

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