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الثلاثاء، 28-06-2022 01:25 م

مواد غذائية تتحول إلى سموم عند تسخينها في الميكروويف

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن بعض المواد الغذائية لا ينصح بتسخينها في أفران الميكروويف.

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وتشير الخبيرة، إلى أنه لا ينصح بتسخين الفجل والبنجر والكرفس وغيرها في أفران الميكروويف، لأن تناولها بعد ذلك يؤثر سلبا في أعضاء الجسم.

 

وتضيف، عند تعريض هذه المواد لمعالجة حرارية باستخدام أفران الميكروويف تؤثر عند تناولها في الجهاز العصبي. كما أنها تحتوي على مواد يمكن بعد تسخينها أن تؤثر سلبا في الكلى ويمكن أن تسبب التسمم.


وتقول الخبيرة، "تحتوي البطاطس والباذنجان على مادة السولانين، التي تصبح أكثر نشاطا وعمليا تصبح سامة عند تسخينها. كما أن النترات في البنجر والجزر والفجل والكرفس عند تسخينها تتحول إلى مادة النتروزامين - مادة مسرطنة.

 

هذه المادة تلحق الضرر بالجهاز العصبي والكلى وتكون سببا في التسمم، ويمكن أن تؤدي إلى موت الجنين في رحم المرأة الحامل. لذلك فإن هذه المواد لا ينصح حتى بتعريضها للشمس".


وتضيف، وبالنسبة للمنتجات المخمرة ومنتجات الألبان الحامضية فإنها تفقد خصائصها عند تسخينها في أفران الميكروويف، حيث تقضي هذه العملية على البكتيريا المفيدة الموجودة فيها.

 

روسيا اليوم 

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