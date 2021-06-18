الجمعة 18-06-2021
الوكيل الاخباري

الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

تشكيل لجنة عربية برئاسة الأردن لوضع إطار تنظيمي للإعلام الإلكتروني

طرح عطاء تشغيل الباص السريع الشهر المقبل

التربية : طالب التوجيهي سيحصل على علامته الحقيقية في الاختبارات

الصحة العالمية تؤكد وجود دلتا كورونا في 80 دولة

أجواء معتدلة في المرتفعات وحارة في باقي المناطق الجمعة

وزير الثقافة ينعى مؤسس فرقة معان للفنون الشعبية

رصد هزتين أرضيتين في منطقة جنوب البحر الميت

سقوط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال في غزة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أوصرين جنوبي نابلس

الجمعة، 18-06-2021 01:28 م

مواد غذائية تحفز تشكل الجلطات الدموية

60cb133a42360454025d45fa


الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، المواد الغذائية التي يزيد تناولها بانتظام من خطر تشكل الجلطات الدموية.

ووفقا للأخصائية، تضم مجموعة الخطر الأشخاص الذي شخصت إصابتهم بتصلب الشرايين ومرض السكري والسمنة والمدخنين والذين لديهم ميل وراثي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان

 

وتشير إلى أنه قبل كل شيء من الضروري التقليل من تناول الكربوهيدرات البسيطة (الحلويات، الخبز، المعجنات) والسكر الموجود بكميات قليلة في الصلصات والمنتجات شبه المصنعة والخالية من الدسم. جميع هذه المواد يمكن أن تسبب اضطراب عملية تخثر الدم وتكون الجلطة الدموية.

 

وبالإضافة إلى هذا، على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم الامتناع عن تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين K. وتنسب لهذه الأطعمة، الشاي الأخضر، كبد البقر والخضروات الخضراء، لأنها تقوض تأثير هذه الأدوية، ما قد تكون له عواقب وخيمة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_8_31_16_34_26_594

مكونات هامة تساعد في حرق دهون البطن الخطيرة

images

اكتشاف عقار واعد في الكركم يعالج الدماغ من أمراض خطيرة

أشخاص ذوي النشاط البدني الأكبر تزيد لديهم مشاعر الحماسة والراحة الداخلية - (ارشيفية)

عادة بسيطة تجنبك الاكتئاب وتزيد الشعور بالسعادة

6844631-638653165

نصائح هامة عند الإصابة بضربة شمس!

لحم

أطعمة لا يجب أكلها مع اللحم

كرز

مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الكرز

أخبار متعلقة
Doc-P-655719-637122548320225183

نصائح ذهبية للحفاظ على صحة القلب

كيف_تتخلص_من_ضيق_التنفس

كيف تعالج ضيق التنفس في المنزل؟

81861Image1-1180x677_d

دراسة مفاجئة حول صحة النباتيين

image

كوب من الحليب يوميا قد يقي من أمراض القلب

6708436-510083257

تعرف على أفضل وقت في اليوم لتناول القهوة

6c2821a1184c3d4d794e79662b1757ab

قهوة الفطر.. يُنصح بتجنبها رغم فوائدها المحتملة