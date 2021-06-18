مواد غذائية تحفز تشكل الجلطات الدموية

الوكيل الاخباري - كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية، المواد الغذائية التي يزيد تناولها بانتظام من خطر تشكل الجلطات الدموية.



ووفقا للأخصائية، تضم مجموعة الخطر الأشخاص الذي شخصت إصابتهم بتصلب الشرايين ومرض السكري والسمنة والمدخنين والذين لديهم ميل وراثي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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وتشير إلى أنه قبل كل شيء من الضروري التقليل من تناول الكربوهيدرات البسيطة (الحلويات، الخبز، المعجنات) والسكر الموجود بكميات قليلة في الصلصات والمنتجات شبه المصنعة والخالية من الدسم. جميع هذه المواد يمكن أن تسبب اضطراب عملية تخثر الدم وتكون الجلطة الدموية.

وبالإضافة إلى هذا، على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم الامتناع عن تناول الأطعمة المحتوية على فيتامين K. وتنسب لهذه الأطعمة، الشاي الأخضر، كبد البقر والخضروات الخضراء، لأنها تقوض تأثير هذه الأدوية، ما قد تكون له عواقب وخيمة.

روسيا اليوم