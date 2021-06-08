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الثلاثاء، 08-06-2021 10:09 ص

مواهب خفية للقهوة لن تخطر على بالك

قهوة-تركية-محمد-افندي


الوكيل الإخباري _ تعد القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس، نظراً لفوائدها المتعددة، ومن الممكن استخدامها بالعديد من الامور التي قد لا تخطر على بالك، وهذه بعض الاستخدامات غير العادية للقهوة:

1- إزالة رائحة الثوم من اليدين:
احتفظ ببعض القهوة المطحونة في علبة صغيرة، وفي المرة التي تقطع فيها بصل أو ثوم، يمكنك وضع كمية صغيرة منها وافركها على يديك، ثم اغسلها جيدا للحصول على يدين وأصابع خالية من الرائحة.

2- تغذية السماد:
القهوة غنية بالفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والنحاس، كما إنها مادة حمضية عندما تتحلل فإنها تطلق النيتروجين، مما يجعل السماد غنيًا بشكل خاص.


3- إصلاح الخدوش الأثاث:
لإخفاء علامة خدش أو جروح صغيرة على أثاثك، اخلط ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ثم ضع المزيج بقطعة قطن، وامسحها حتى تجف.


4- صد الصراصير:
املأ علبة أو برطمانًا من القهوة المبللة، ثم قم بتغليف العلبة بشريط لاصق على الوجهين شديد اللزوجة، ستجذب الرائحة الصراصير للداخل وسيحبسها الشريط اللاصق.


5- قتل البراغيث:
بعد غسل فراء الكلب بالشامبو ، افرك كوبًا أو كوبين من القهوة في الفراء ثم اغسله جيدًا، لن يساعد ذلك في قتل البراغيث التي قد تكون مختبئة به فقط، بل سيشعره بالنعومة.


6- صد النمل:
يمكنك رش القهوة في أنحاء المنزل، أو رشها مباشرة على النمل للمساعدة في التخلص منه.


7- تليين اللحوم:
يمكنك إضافة ملعقة كبيرة من القهوة الطازجة إلى تتبيلة اللحم المفضلة لديك، ستساعد هذه الطريقة على تليين اللحم وإعطائها نكهة مدخنة خفيفة.



المصدر : الامارات نيوز 

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