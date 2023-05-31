ناجون من النوبة القلبية يكشفون: تناولنا هذه الوجبة قبل الإصابة بساعات !

الوكيل الإخباري- دائما ما يحذر خبراء الصحة من الإفراط في تناول الطعام، يقترحون أن "الوجبات الثقيلة" ترهق القلب ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

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وتوصلت دراسة سابقة إلى أن عدد النوبات القلبية يميل إلى الارتفاع في وقت قريب من نهاية العام، ومن المحتمل أن يعود السبب في ذلك جزئيًا إلى الطقس البارد، وانخفاض ممارسة الرياضة، والضغط- وكلها معروفة بأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.



لكن الخبراء يوضحون أيضًا أن الإفراط في تناول الطعام من المحتمل أن يكون عاملاً أيضًا، وجدت إحدى الدراسات السابقة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات ثقيلة بشكل غير عادي هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أربع مرات في غضون ساعتين من تناول الطعام.



كجزء من الدراسة، سأل الأطباء في نيو أورلينز 1،986 من المصابين باحتشاء عضلة القلب عن الوجبات التي تناولوها قبل محنتهم.



ومن بين هؤلاء، اعترف 158 بتناول "وجبة ثقيلة" في غضون 26 ساعة من النوبة القلبية و25 تناولوا وجبة كبيرة قبل ساعتين من النوبة.



النوبة القلبية هي حدوث انسداد مفاجئ لتدفق الدم إلى قلبك، يحدث هذا عادة بسبب تراكم الترسبات الدهنية على جدران الشرايين، لكن تناول وجبات ثقيلة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.



وقالت الدكتورة البريطانية أليسون زيلينسكي: "الوجبات الدهنية ترهق القلب بشكل خاص، بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فإن الوجبات الدسمة بشكل غير عادي قد تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، ربما بسبب التغيرات في تدفق الدم وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم بعد تناول الطعام".

وتضيف: "إذا كنت تعاني من أمراض القلب، فحد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات، لا سيما في وجبة كبيرة، أو احتفال به الكثير من الطعام، أو عند تناول الطعام في الخارج في مطعمك المفضل".



وأوضحت أيضًا أن انتفاخ المعدة يمكن أن يتسبب في تسارع ضربات القلب وعدم انتظامها، يُعرف هذا التغيير في نظم القلب، المعروف باسم عدم انتظام ضربات القلب، بنوبة قلبية أو قصور في القلب.



أوضح طبيب آخر أنه عندما تأكل، فإن جسمك يحول الدم من قلبك إلى جهازك الهضمي.



وقالت الدكتورة شايستا مالك، أخصائية أمراض القلب: "في الأشخاص الذين يعانون بالفعل من انسداد في شرايين القلب، فإن أي تحويل للدم بعيدًا عن القلب يمكن أن يؤدي إلى الذبحة الصدرية أو ألم في الصدر".



وتوضح مؤسسة القلب البريطانية أن العلامات التي تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية تشمل عدم الراحة في صدرك "الذي يحدث فجأة" و"لا يختفي"، وتشمل أيضًا الشعور بالألم الذي ينتشر أسفل ذراعيك أو إلى رقبتك أو فكك أو ظهرك أو معدتك، قد تشعر بثقل أو ألم حارق مثل عسر الهضم.



وقد تشعر أيضًا بالغثيان والتعرق أو ضيق في التنفس، وإذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص آخر مصاب بنوبة قلبية ، فقم بزيارة الطبيب فورا.

مصراوي