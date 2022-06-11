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السبت، 11-06-2022 10:41 ص

نزيف اللثة المتكرر.. جرس إنذار بمرض خطير

لثة


الوكيل الإخباري - يعد نزيف اللثة من أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا، لأن هذا النزيف لا يشير إلى أمراض الأسنان فحسب، بل يشير لمخاوف طبية خطيرة، لذلك يجب الفحص الطبي والمتابعة مع طبيب متخصص إذا تكرر النزيف.

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أسباب حدوث نزيف اللثة:

 

هناك العديد من الأسباب التي تقود لنزيف اللثة، مثلا يمكن أن يتسبب التنظيف بالفرشاة أو التهاب اللثة أو المراحل الأولية من مرض اللثة في ذلك، وهناك بعض الأعراض التي يتم ملاحظتها عادة في مثل هذه الحالات تشمل:

 

- رائحة الفم الكريهة المستمرة

- تقرحات اللثة المؤلمة
- ألم اللثة المفرط
- التهاب اللثة والغشاء المخاطي للفم
- حساسية الأسنان

 

ويعد السبب الرئيسي لنزيف اللثة هو تراكم الترسبات على خط اللثة، حيث يتصلب البلاك الذي لم تتم إزالته في الجير ويؤدي إلى النزيف وظهور شكل أكثر تقدما من أمراض اللثة وعظام الفك المعروف باسم التهاب دواعم الأسنان.

 

 

ووفقا لموقع news-medical، يكون من الصعب التعرف على السبب الدقيق لنزيف اللثة في معظم الأحيان، لكن هناك بعض الحالات الطبية التي تسبب نزيف اللثة.
وتشمل قائمة الأمراض التي تتطلب علاجا طبيا فوريا ويكون من مظاهرها نزيف اللثة ما يلي:


1- فيروس نقص المناعة البشرية:


تنشأ مشاكل طبية مختلفة بعد الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وهذا يشمل مشاكل الأسنان مثل نزيف اللثة ووجع في تجويف الفم.

 

2- فقر الدم:


هو حالة طبية ناجمة عن نقص خلايا الدم الحمراء في الدم، وأحد أشكال فقر الدم هو فقر الدم الخبيث المرتبط بسوء امتصاص فيتامين ب 12، والذي يسبب نزيفا من اللثة.

 

3- اللوكيميا وسرطان اللثة:


يظهر سرطان الفم عادة في شكل ثورات غير مؤلمة على سطح اللثة أو الأجزاء الداخلية من الخدين أو على اللسان، وغالبا ما يرتبط بنزيف اللثة.


أيضا يسبب مرض اللوكيميا نزيفا من اللثة، حيث يؤدي إلى إنتاج الكريات البيض غير الناضجة أو غير الوظيفية ونقص الصفائح الدموية.

 

4- التهاب اللثة:


يترافق التهاب اللثة مع نزيف اللثة، ويمكن علاج هذه الحالة إذا تم تشخيصها مبكرا، كما يمكن الوقاية منه من خلال نظافة الفم المناسبة.

 

 

5- نزيف اللثة أثناء الحمل:
الحمل هو حالة مرتبطة بالتقلبات الهرمونية، وقد تؤدي هذه التغيرات الهرمونية إلى التهاب اللثة ونزييفها.

 

6- نقص الفيتامينات
بعض الحالات الأخرى مثل نقص فيتاميني "ج" و"ك" تسبب نزيف اللثة.

 

علاج نزيف اللثة

 

- تنظيف الأسنان باستخدام فرشاة أسنان ناعمة


- استخدام خيط الأسنان لإزالة البلاك من خط اللثة لمنع النزيف


- زيارة طبيب الأسنان مرتين في السنة للتنظيف العميق


- استخدام غسول فم مطهر لتقليل البلاك الذي يتكون في الفم


- الشطف بالماء الدافئ والملح يهدئ اللثة المتورمة التي تنزف بسهولة

 

 

العين 

 

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