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الثلاثاء، 26-04-2022 03:09 م

نصائح أساسية للحد من العطش الشديد خلال شهر رمضان​​​​​​​

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الوكيل الإخباري - نصائح أساسية للحد من العطش الشديد خلال شهر رمضان، يجب عليك عزيزتي أن تكوني على دراية كاملة بها، فهي نصائح أساسية تحمل بين مفاهيمها أساليب صحية ستمنح جسمك الرطوبة الكافية وتقلل من إحساسك بالعطش والجوع في آن واحد خلال ساعات الصيام على وجه الخصوص.

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لذا اتبعي عزيزتي أهم 4 نصائح أساسية للحد من العطش الشديد و تحسين حالتك الصحية بصفة عامة خلال شهر رمضان، على النحو التالي:

1 - قللي الحلويات والمخللات في رمضان
احرصي عزيزتي على استهلاك كميات قليلة من الأطعمة المالحة، خصوصا المخللات، فهي أحد الأطعمة المتسببة في شعورك بالعطش الشديد خلال ساعات الصيام. كذلك امتنعي عن تناول الحلويات على السحور، فهذه إحدى النصائح الأساسية للحد من العطش الشديد على وجه الخصوص.


2 - تجنبي المشروبات المنبهة في السحور
لامانع عزيزتي من تناول المشروبات الغنية بالكافيين بمعدل 3 أكواب متوسطة الحجم خلال ساعات الإفطار، ولكن احذري من تناولها على السحور، فهي تعمل على إدرار البول، ما يزيد من شعورك بالعطش خلال ساعات الصيام، وهذه إحدى النصائح الأساسية للحد من العطش الشديد في رمضان.


3 - أطعمة تمنع الشعور بالعطش
ننصحك عزيزتي بتخصيص كميات معتدلة يوميا أثناء وجبة السحور من الأطعمة المساهمة في الحد من العطش خلال ساعات الصيام، خصوصا " الموز، التفاح، اللوز، المشمش المجفف والقليل من التمر" فهذه إحدى النصائح الأساسية للحد من العطش وتحسين الصحة العامة في شهر رمضان.


4 - أطعمة تمدك بالطاقة والحيوية أثناء الصيام
تأكدي عزيزتي أن تناولك اللبن الرائب والزبادي القليل الدسم، خلال وجبتي الإفطار والسحور، سيجعلك أكثر نشاطا وقدرة على مقاومة العطش والجوع في آن واحد خلال شهر رمضان، فهذه إحدى النصائح الأساسية للحد من العطش والشعور بالجوع خلال شهر رمضان

 

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