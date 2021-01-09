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السبت، 09-01-2021 04:22 م

نصائح بسيطة لعلاج انسداد الشرايين

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الوكيل الإخباري _ يعد انسداد الشرايين من اكثر المشاكل التي يعاني منها العديد من الاشخاص ، حيث تحتاج خلايا الجسم وأجزاؤه المختلفة لكميات كافية من الأكسجين والغذاء يومياً للقيام بوظائفها على أكمل وجه، وهذا الأمر يتطلب أن تكون شرايين الجسم مفتوحة بالكامل للسماح بمرور الدم المحمل بالمواد المذكورة، و هناك مجموعة من خيارات الوقاية والعلاج للشرايين المسدودة، اليك ابرز النصائح التي تساعد على علاج انسداد الشرايين :

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1. تغييرات نمط الحياة

يعد نمط الحياة الصحي أمرًا ضروريًا لإدارة الترسبات الشريانية وعلاج انسداد الشرايين ،وهذا يشمل: اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة والكوليسترول ، وسكريات أقل وكربوهيدرات بسيطة ، وغني بالفواكه والخضروات، والحفاظ على وزن صحي، ولا تدخن، وممارسة الرياضة بانتظام، إدارة مستويات التوتر، الحفاظ على ضغط الدم، وانخفاض نسبة الكوليسترول، والحفاظ على سكر الدم منخفض.


2. الإجراءات الجراحية أو التدخلية

في بعض الحالات. قد تكون الجراحة ضرورية لعلاج انسداد الشرايين ومنع تراكم الترسبات الشريانية الإضافية، قد تشمل هذه الإجراءات:


– وضع الدعامة حيث يمكن وضع أنبوب صغير يسمى الدعامة ، والذي قد يحتوي على دواء ، في الشريان للحفاظ على تدفق الدم بشكل كاف. ويتم استخدام قسطرة عبر شريان الساق للوصول إلى القلب. ويتم وضع دعامة من خلال القسطرة في منطقة الانسداد.


– جراحة تحويل مجرى، وفي هذه العملية. يتم تحريك الشرايين من أجزاء أخرى من الجسم لتجاوز الشرايين المسدودة ومساعدة الدم الغني بالأكسجين في الوصول إلى وجهته المستهدفة.


– بالون، أنجيوبلاستي، ويساعد هذا الإجراء في فتح الشرايين المسدودة التي أصبحت مسدودة جزئيًا أو كليًا. عن طريق فتح الانسداد بجهاز يدفع اللويحة إلى الجدران الجانبية للشرايين.


3. الأدوية

قد يساعد عدد من الأدوية في السيطرة على بعض العوامل التي تساهم في تراكم الترسبات الشريانية. وتشمل هذه: أدوية خفض الكوليسترول، أدوية خفض ضغط الدم، الأسبرين، وأدوية تسييل الدم الأخرى. والتي تقلل من احتمالية تكون جلطة دموية خطيرة.

 

المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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