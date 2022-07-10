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الأحد، 10-07-2022 09:22 ص

نصائح تجنبك عسر الهضم في عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - يتناول الكثيرون في عيد الأضحى اللحوم والمأكولات الدسمة، وكذلك الحلويات والمكسرات والمشروبات بشكل مفرط، سواء في منازلهم أو في المطاعم أو خلال زياراتهم العائلية؛ مما يجعلهم عرضة للعديد من المشاكل الصحية وخصوصاً عسر الهضم وانتفاخ البطن.

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وفي ما يلي بعض النصائح لتجنّب عسر الهضم والحفاظ على صحتك خلال العيد:


- تناول الفاكهة الطازجة


يعدُّ تناول الفاكهة الطازجة التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي قبل الوجبة طريقة جيدة لتنشيط الجهاز الهضمي وتشغيله. الفواكه مثل الجريب فروت والبابايا والبرتقال والأناناس والخوخ والكمثرى بمثابة مقبلات مثالية.


- الحرص على تناول اللحوم الخالية من الدهون


يجب بذل قصارى الجهد لتناول اللحوم الخالية من الدهون وتقليل الدهون من اللحوم قدر الإمكان.


- تحضير عصير الليمون مع القليل من أوراق النعناع


إنَّ تناول هذا العصير، من دون إضافة السكر طبعاً، قبل الانغماس في أكل اللحوم سيساعد في هضم طعامك بشكل أسرع. ويجب تجنّب المشروبات الغازية الضارّة لأنها مليئة بالسكر.


- نقع اللحم بالكثير من الأعشاب والتوابل الطازجة


يمكن استخدام الكزبرة والنعناع والريحان والأوريجانو والفلفل الأخضر والأحمر والزنجبيل والثوم والثوم المعمر وغيرها الكثير. سيؤدي ذلك إلى زيادة نكهة الطبق، سيكون أخف على المعدة أيضاً.


- الابتعاد عن الزيوت قدر الإمكان


يُفضل طهي اللحوم بالقليل جداً من الزيت أو بدونه. الشوي فكرة جيدة، أو الطهي على البخار؛ فاللحوم المقلية هي "كارثة" على المعدة.


- القليل جداً من الحلويات


القليل من الحلويات الدسمة يجنّبك عسر الهضم
يقولون إن العيد يجب أن يكون حلواً بالسكر، لكن يجب التقليل من السكريات قدر الإمكان. يفضل استبدال طبق الحلويات الدسمة بسلطة الفواكه.

- التفكير مرتين قبل الانغماس في الأكل


العيد يدور حول زيارة العائلة والأقارب والأصدقاء، وسيقدم الجميع الضيافات المنوعة؛ من هنا التفكير مهم في كل قضمة. يمكن تناول أجزاء صغيرة من الضيافة المحببة دون إفراط.


- التقليل من الكربوهيدرات


يفضل استبدال الأرز الأبيض والباستا والخبز الأبيض بخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والخس بدلاً من ذلك! تعتبر الكربوهيدرات المعقدة مثل البقول والفواكه والخضروات والحليب منزوع الدسم والزبادي قليل الدسم من أفضل اصدقاء المعدة.
- تناول الطعام ببطء
الأكل بسرعة يملأ المعدة بشكل أسرع، مما يزيد الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلى، ويؤدي إلى عسر الهضم.

- لا للاستلقاء بعد الوجبات


يزيد الاستلقاء من الضغط على العضلة العاصرة المريئية السفلى، مما يزيد من احتمال ارتداد الحمض. لذلك يفضل المشي بعد وجبة الطعام.


- تجنّب الأكل في وقت متأخر من الليل


يمكن أن يؤدي تناول وجبة أو وجبة خفيفة في أقل من 3 ساعات من النوم، إلى تفاقم أعراض الارتجاع وحرقة المعدة. لذا، يجب تناول آخر وجبة قبل 3 ساعات على الأقل من موعد النوم.


- لا لممارسة الرياضة بعد الوجبات مباشرة


المعدة تحتاج إلى الوقت للهضم؛ لذا، يجب الانتظار بضع ساعات بعد تناول الطعام قبل ممارسة الرياضة.

- مضغ علكة خالية من السكر بعد الطعام


يعزز مضغ العلكة إفراز اللعاب، مما يؤدي إلى تحييد الحموضة وتهدئة المريء، والمساعدة على الهضم. مع تجنّب نكهات النعناع التي قد تسبب الحموضة المعوية.

 

سيدتي

 




 

 


 

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