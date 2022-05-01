نصائح تحميك من المرض والتسمم خلال العيد

الوكيل الإخباري - نشر معهد العناية بصحة الأسرة، مجموعة من النصائح الغذائية التي من الضروري العمل بها بعد انقضاء شهر رمضان المبارك.

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وتوضح نشرة المعهد كيفية التدرج بالعودة إلى النظام الغذائي المعتاد، والأغذية الأكثر صحية للجسم، وعدد الوجبات، والمدد الزمنية التي يُنصح بتناول الغذاء خلالها، إضافة إلى إجراءات مهمة للوقاية من التسممات المختلفة التي تكثر أحيانا في العيد.



** نصائح لعيد صحي:

- اعتاد الجسم خلال شهر رمضان على نمط غذائي مختلف عن ذلك النظام المتبع طوال العام، حيث أنه خلال فترة الصوم يعتاد الجهاز الهضمي على عدم استقبال أي طعام أو شراب طوال النهار؛ مما يجعله في حالة راحة نهاراً. وفي أيام العيد الأولى نبدأ بالرجوع للنظام الغذائي المعتاد لنا، لكن هذا يتطلب التدرج.

فلا بد من تناول وجبة إفطار خفيفة صحية خالية من الدهون غنية بالخضار وذات حجم صغير، ومن الضروري تعدد الوجبات مع التركيز على أن يكون حجم الوجبة صغيراً.

- يرتبط عيد الفطر بتناول الكعك والشوكلاته والحلويات، وهذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية لاحتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون ومن الأفضل أن نستبدل حلويات العيد بالفاكهة الطازجة؛ التي تحتوي على الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة والألياف، أو عمل حلويات ذات وصفات صحية خفيفة، وباستخدام كمّيات أقل من الزيوت والسكر، ويمكن تناول تلك الحلويات بين الوجبات باعتدال.

- أثناء تناول الوجبات الغذائية، قد يكون من المغري البقاء حول طاولة الطعام لفترة طويلة، اترك الطاولة بمجرد الانتهاء حتى لا تنجذب إلى تجربة المزيد من الحلويات التي يمكن أن ترفع نسبة مستويات الجلوكوز في الدم.

- عدم الحرص على تناول الأطعمة الصحية قد يصيب الكثيرين باضطرابات في الجهاز الهضمي مثل التلبك المعوي وعسر الهضم والانتفاخ والإسهال والقيء، ومن هنا نلاحظ تردد الكثيرين في هذه المناسبة على العيادات الطبية المختلفة، لذلك لا بد من الحرص على تناول وجبات صحية خفيفة في عيد الفطر.

- يرتفع معدل الإصابة بالإسهال والحمى في أيام العيد نتيجة للإصابة بتسممات ذات أنواع مختلفة، لذا فمن الضروري الحرص على اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها وعدم شراء وجبات جاهزة من مصادر غير معروفة. كما أن تحضير وجبات منزلية يقلل خطر الاصابة بالتسمم والمشاكل المعوية.



** للوقاية من التسمم الغذائي انتبه لما يلي:

- اغسل يديك وأسطح العمل قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام. يمكن أن تعيش الجراثيم في العديد من الأماكن حول مطبخك، بما في ذلك اليدين والأواني وألواح التقطيع وأسطح المطبخ.

- افضل اللحوم النيئة والدواجن والمأكولات البحرية والبيض عن الأطعمة الجاهزة للأكل. استخدم ألواح تقطيع منفصلة واحتفظ باللحوم النيئة بعيدًا عن الأطعمة الأخرى.

- قم بطهي الطعام على درجة الحرارة المناسبة لقتل البكتيريا الضارة. استخدم مقياس حرارة الطعام.

- احتفظ بحرارة الثلاجة على 40 درجة فهرنهايت (4.4 سيلسيوس) أو أقل. قم بتبريد بقايا الطعام في غضون ساعتين من الطهي (أو في غضون ساعة واحدة إذا تعرض الطعام لدرجة حرارة أعلى من 90 درجة فهرنهايت (32 سيلسيوس).

