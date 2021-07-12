نصائح تساعدك على تجنب الإرتجاع المريئي المعدي

الوكيل الإخباري - لإرتجاع المريئي المعدي هو إرتداد حمض المعدة الذي يؤدي الى تهيج بطانة المريء ويؤذي الحنجرة ويسبب حرقة في المعدة ويؤذي أيضاَ اللثة.

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يجب متابعة العلاج المناسب مع الطبيب المتخصص وإتباع إرشاداته بالنسبة لأنواع المأكولات، يمكن محاربته أو تجنبه بوسائل طبيعية وبسيطة.

نعرض لكم بعض النصائح المفيدة:



-رفع السرير على مستوى الرأس لمنع الحمض من الوصول الى المريء والفم.

-التوقف عن تناول الطعام ثلاثة ساعات قبل النوم.

-الإمتناع عن تناول الفاكهة بعد الطعام لتجنب تخميرها في الإمعاء.

-قلي الطعام بالزيت مضر لان الدهون تبطئ حركة الهضم وتزيد الضغط على المريء. ينصح بإنضاج الطعام على البخار وإضافة الزيت من بعد الطهي.

-مضغ الطعام جيداً يحضّر لعملية هضم أفضل ويسمح بتوجيه رسائل الشبع الى الدماغ.

-استبدال القهوة بالشاي دون سكر بين الوجبات يؤدي الى إحساس بالشبع ويزيل السموم.

-شرب الماء قبل الطعام والتوقف أثناء الطعام.

-الحد من كمية الملح والإبتعاد عن المأكولات المالحة مثل الطعام الجاهز والخبز والاجبان.

-تناول العشاء باكرا ومن المفضل أن يكون غنياً بالخضار وبعيدا عن الدهون.

المصدر - الفن