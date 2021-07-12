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الإثنين، 12-07-2021 02:05 م

نصائح تساعدك على تجنب الإرتجاع المريئي المعدي

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الوكيل الإخباري - لإرتجاع المريئي المعدي هو إرتداد حمض المعدة الذي يؤدي الى تهيج بطانة المريء ويؤذي الحنجرة ويسبب حرقة في المعدة ويؤذي أيضاَ اللثة.

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يجب متابعة العلاج المناسب مع الطبيب المتخصص وإتباع إرشاداته بالنسبة لأنواع المأكولات، يمكن محاربته أو تجنبه بوسائل طبيعية وبسيطة.

 

نعرض لكم بعض النصائح المفيدة:


-رفع السرير على مستوى الرأس لمنع الحمض من الوصول الى المريء والفم.
-التوقف عن تناول الطعام ثلاثة ساعات قبل النوم.
-الإمتناع عن تناول الفاكهة بعد الطعام لتجنب تخميرها في الإمعاء.
-قلي الطعام بالزيت مضر لان الدهون تبطئ حركة الهضم وتزيد الضغط على المريء. ينصح بإنضاج الطعام على البخار وإضافة الزيت من بعد الطهي.
-مضغ الطعام جيداً يحضّر لعملية هضم أفضل ويسمح بتوجيه رسائل الشبع الى الدماغ.
-استبدال القهوة بالشاي دون سكر بين الوجبات يؤدي الى إحساس بالشبع ويزيل السموم.
-شرب الماء قبل الطعام والتوقف أثناء الطعام.
-الحد من كمية الملح والإبتعاد عن المأكولات المالحة مثل الطعام الجاهز والخبز والاجبان.
-تناول العشاء باكرا ومن المفضل أن يكون غنياً بالخضار وبعيدا عن الدهون.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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