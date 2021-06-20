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الأحد، 20-06-2021 11:06 م

نصائح تساعدك على حماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام

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الوكيل الإخباري - هشاشة العظام، أو ترقق العظام، هو مرض ليس له علاج، ويحدث بسبب سوء التغذية ونقص فيتامين د، لذا من المهم أن تحافظي على طفلك من الإصابة بهشاشة العظام، وتعزيز النمو السليم لعظامه.

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اليك بعض النصائح تساعدك على حماية طفلك من الإصابة بهشاشة العظام :

 

1- أنشئي نظاماً غذائياً صحياً لطفلك
النظام الغذائي الصحي المتوازن يمد جسم طفلك بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز النمو السليم لعظامه، وتعمل على تحسين صحته العامة، لذا احرصي على إنشاء نظام غذائي صحي لطفلك، وشجعيه على الالتزام به منذ بداية تناوله للأطعمة الصلبة.
والنظام الغذائي الصحي يجب أن يشمل نسب متوازنة من البروتين والكربوهيدرات ودهون الصحية، بالإضافة إلى مصادر الكالسيوم والألياف، لذا احرصي على أن يشمل غذاء طفلك اللحوم، ومنتجات الألبان، والخضروات والفواكه الطازجة، والأسماك الدهنية، والمكسرات بعد سن 3 سنوات.


2- إمداد جسم طفلك بالكالسيوم اللازم لنمو العظام
زيادة نسبة الكالسيوم في جسم الطفل تسبب له أضراراً خطيرة، تماماً مثل نقصه، لذا لا يجب إعطاء الطفل الكالسيوم في صورة دوائية إلا بعد استشارة الطبيب وعمل التحاليل الطبية اللازمة.
ولكن لا يوجد ضرر من إمداد جسم الطفل بالكالسيوم في صورته الطبيعية، عبر دمج الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم إلى النظام الغذائي للطفل، مثل الحليب ومنتجات الألبان، الجوافة، الفلفل الأخضر والفراولة.


3- إمداد جسم طفلك بفيتامين د
فيتامين د يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم، لذا فهو يضمن النمو الصحي للعظام، ما يجعل إمداد جسم الطفل به أمراً ضرورياً منذ الولادة عبر جرعة يومية من فيتامين د، وتعريض الطفل يومياً لأشعة الشمس في وقت مبكر من اليوم.

4- شجعي طفلك على ممارسة الرياضة
ممارسة الرياضة أحد أهم أركان الحياة الصحية، لذا شجعي طفلك على ممارسة الرياضة بانتظام، حتى يتمتع بنمو سليم وصحي لعظامه.


5- لا تقدمي لطفلك المشروبات الغازية
المشروبات الغازية أحد أهم أسباب الإصابة بهشاشة العظام، لذا احرصي على عدم تقديمها لطفلك، أو على الأقل تقديمها بكميات محدودة لغاية، واستبدليها بالعصائر الطازجة، لضمان نمو سليم لعظام طفلك.

 

المصدر -نواعم 


 




 

 


 

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