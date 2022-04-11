نصائح تساعد على إدارة الوزن خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري - يقدم الصيام فوائد عديدة للجسم خلال شهر رمضان المبارك، بما في ذلك التخلص من السموم وخسارة الوزن الزائد.



فيما يلي مجموعة من النصائح لإدارة الوزن بالشكل الأمثل خلال شهر رمضان، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

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وجبة إفطار متوازنة

في رمضان، يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم بحيث يتم تقليل احتياجات الجسم من الطاقة تلقائيًا، وعندما يتعلق الأمر بالإفطار، فكر في الأمر على أنه عشاء منتظم تأكله على مدار السنة. لا تستمر بتناول الطعام، بل استرح لبعض الوقت، سيعطيك هذا منظورًا عن مقدار الطعام الذي تحتاجه حقًا وإذا بدأت تشعر بالشبع، فستعرف أن الوقت قد حان للتوقف.



تجنب الأطعمة المقلية

العامل الرئيسي الذي تبين أنه السبب وراء كل زيادة الوزن خلال شهر رمضان هو الأطعمة الدهنية. وتحتوي الأطعمة المقلية على سعرات حرارية عالية وقليلة العناصر الغذائية. وهناك العديد من الخيارات الصحية للاختيار من بينها بدلاً من الأطعمة المقلية التي تعتبر بالفعل من سمات شهر رمضان.



لا تفوت السحور

في رمضان يحل السحور محل الفطور. ويعد تخطي السحور خيارًا محفوفًا بالمخاطر لأنك ستميل إلى الشعور بالجوع طوال اليوم مما سيؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أثناء الإفطار مما يعيق رحلة خسارة الوزن.



قلل السكريات

سبب رئيسي آخر لزيادة الوزن خلال شهر رمضان هو تناول السكريات طوال الشهر من خلال المشروبات والحلويات المحملة بالسكر. وأفضل ما يمكنك فعله هو تجنب السكريات المكررة لأنها آخر ما تحتاجه في جسمك إذا كنت تهدف إلى إنقاص الوزن أو عدم زيادة الوزن خلال شهر رمضان.

ويمكن دائمًا استبدال السكر بتناول الأطعمة الغنية بالسكريات الطبيعية مثل الفواكه الطازجة والمجففة والعسل.



الحد من الملح

يميل الصوديوم إلى إصابة الجسم بالجفاف، لذا فإن الخيار الأفضل هو تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الملح، فهي تجعلك تشعر بالعطش وتؤثر أيضًا على قدرة الجسم على هضم السوائل وامتصاصها.



ممارسة الرياضة

خلال شهر رمضان، يشعر الناس بالضيق من التكيف مع الروتين الجديد. وتؤثر قلة ساعات النوم أيضًا على العقل والجسم. لذلك، من المهم جدًا القيام بنوع من النشاط البدني مثل المشي السريع أو التمارين البسيطة التي تحافظ على نشاط الجسم وتمنعه من التعب الشديد أو الكسل. وفي رمضان، من السهل الشعور بالخمول والبحث عن أسباب عدم ممارسة النشاط البدني، لكن هذا يصبح مهمًا، خاصةً عندما يكون هدفًا لإنقاص الوزن.



التحكم في كمية الطعام

التحكم في الحصة الغذائية هو الأهم في رمضان. وجوهر الشهر هو ممارسة الصبر وضبط النفس. ومن الضروري عدم الأكل بين السحور والإفطار، كما أن الإفراط في الأكل عند الإفطار لا يتماشى مع تعاليم رمضان. والتحكم في كمية الطعام هو أفضل طريقة لضمان عدم زيادة الوزن في نهاية الشهر. إن تناول كميات صغيرة هو دائمًا الفكرة الصحيحة ويساعد المرء أيضًا على فهم مقدار ما يحتاجه الجسم.



شرب الكثير من الماء

يعتبر الماء أهم عامل من حيث فقدان الوزن. مع رمضان أو بدونه، يؤكد جميع أخصائيو التغذية حول العالم على أهمية الحفاظ على ترطيب الجسم لتسريع عملية فقدان الوزن. وفي البداية، قد يبدو الأمر مستحيلًا نظرًا لطول ساعات الصيام، ولكن إذا تم تقسيمه بشكل صحيح ، فمن السهل جدًا تلبية معايير تناول الماء لإنقاص الوزن. يكفي شرب 2 لترًا من الماء يوميًا طوال شهر رمضان، ولا يساعد هذا فقط في إزالة السموم من الجسم، بل يساعد أيضاً على كبح الشهية.





تجنب العصائر المعلبة

يلجأ الكثير من الناس إلى العصائر والمشروبات المعلبة لإرواء عطشهم، لكنها تؤدي للشعور بالنفخة كما أن محتوى هذه المشروبات من السكر يفسد فقدان السعرات الحرارية طوال اليوم في كوب واحد فقط من المشروب. لذلك من الأفضل اختيار العصير الطازج لأنه يحتوي على الكمية المناسبة من العناصر الغذائية والسكر والألياف التي تساعد في تحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

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