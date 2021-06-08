نصائح تفيد في التعامل مع والتحكم في اضطراب القلق

الوكيل الإخباري - يختلف اضطراب القلق عن مشاعر القلق والتوتر والخوف العادية لأنه يعيق الإنسان عن أداء مهامه اليومية، يعد اضطراب الوساوس القهري واضطراب الهلع من أكثر أنواع اضطرابات الخوف انتشاراً.

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تعد نوبات الفزع من أكثر الاضطرابات النفسية انتشاراً بين البالغين، بحسب الرابطة الأمريكية للطب النفسي، ويعاني منه حوالي 40 مليون إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، يمكن أن يصيب اضطراب القلق أي إنسان، فلا فرق بين غني وفقير، فنجد العديد من الأغنياء والمشاهير يعانون منه رغم شهرتهم الواسعة وثروتهم الكبيرة.

نصائح تفيدك في التعامل مع والتحكم في اضطراب القلق :

ينصح العديد من الأطباء والمعالجين النفسيين الناس بتثقيف أنفسهم حول نوع اضطراب القلق الذي يعانون منه حتى يتمكنوا من التعامل معه مواجهته فلا يتحكم في حياتهم، نذكر لكم هنا بعض النصائح التي قد تساعدكم:



1. قلل من المشروبات والأطعمة التي تحتوي على الكافيين كالشوكولاتة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.

2. حافظ على نظام حياة صحي تمارس فيه الرياضة بإنتظام وتأكل فيه بشكل صحي

3. خذ قسطك الكافي من النوم، فأغلب الاضطرابات النفسية تصاحب قلة النوم والعكس، لهذا اجعل راحتك ونومك أولوية.

4. انتبه لأفكارك السلبية وتحكم بها، قد يساعدك أصدقاؤك المقربون في تحليل أفكارك وتفكيكها حتى لا تظل أسيراً لرؤيتك السلبية للأمور.

5. اطلب المساعدة من مختص إذا تطلب الأمر وتذكر أن الحاجة للمساعدة لتجاوز ومعالجة هذه الاضطرابات لا يدعو شيء فيها للحرج.

المصدر-عربي بوست











