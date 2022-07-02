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السبت، 02-07-2022 02:51 م

نصائح ذهبية لتجنب التخمة في عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - من منا لم يسبق أن عانى من التخمة مرة أو أكثر في حياته؟ إنه ذلك الشعور المزعج بامتلاء المعدة وعدم القدرة على الهضم والإنزعاج المصاحب له، مع آلام في البطن وعدم القدرة على التجشؤ والراحة مهما حاولنا.

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وتنجم التخمة عادة عند تناول كميات كبيرة من الطعام وبسرعة دون تمهل أو بطء في المضغ، مع تزايد الشعور بالغثيان والتقيؤ عند البعض ولساعات طويلة. وتزداد فرص الإصابة بالتخمة في المناسبات والأعياد، خاصة عيد الأضحى المبارك حيث يلتهم الناس اللحوم بشكل كبير ما يؤدي لإصابتهم بتخمة مزعجة.

و5 نصائح ذهبية لتجنب التخمة في عيد الأضحى تتمثل في التالي:

1- تناول وجبة غنية بالخضروات والفواكه بجانب اللحوم التي يجب أن يتم استهلاكها على نطاق ضيق وبكميات قليلة.
2- شرب الماء قبل تناول الطعام لتعزيز الإمتلاء في البطن، وبالتالي عدم الإسراف في الأكل.
3- تجنب تناول المشروبات الغازية والعصائر مع الطعام، كونها تضاعف من التخمة ونفخة البطن.
4- المشي بعد الأكل بوتيرة خفيفة لتحفيز الهضم ومنع الشعور بالتخمة.
5- ممارسة الرياضة وبعض التمارين الرياضية الخفيفة بعد عدة ساعات على تناول الطعام، لتسهيل الهضم وحرق الدهون والسعرات الحرارية التي نحصل عليها من الأكل بكميات كبيرة.

 

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