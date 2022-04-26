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الثلاثاء، 26-04-2022 03:20 م

نصائح ذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل

نصائح ذهبية لصيام صحي_0


الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل، نستهدف من خلالها الاستفادة من فوائد الصيام، التي تعد بمثابة أجازة للجهاز الهضمي ليستعيد خلالها عافيته، وليتخلص من السموم والشحوم، وليحارب البدانة في المجمل العام.

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وبالتالي فوائد الصيام السالفة الذكر لن تتحقق من دون الوعي التام بها، كما أن سوء التعامل مع وظائف الجسم الحيوية خلال شهر رمضان، مسؤولية الأشخاص وليس خلل في ساعات الصيام.

قدمت دكتورة راوية أهم 3 نصائح ذهبية للسيدات والفتيات لصيام صحي خالي من المشاكل، على النحو التالي:

 

تقسيم مكونات الطعام
يفضل تقسيم مكونات وجبة الإفطار الرمضانية إلى ثلث من الخضار والفواكه، وثلث من النشويات " الأرز أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة"، وثلث من البروتينات " السمك أو الدجاج أو اللحم الخالي من الدهون"، كذلك ينبغي تجنب الطعام الدسم والمقلي والمالح، وذلك بخلاف تناول كميات قليلة من الحلويات لا تتعدى قبضة اليد الواحدة، فهذه إحدى النصائح الذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل.

 

الإكثار من شرب السوائل
من الضروري الإكثار من شرب السوائل بين وجبتي الإفطار والسحور، وذلك لتجنب الجفاف، دعم وظيفة الكليتين، ومحاربة الإمساك، ولنتذكر أن أفضل السوائل هو الماء المفلتر والمشروبات الصحية الخالية من السكر، فالمشروبات المحلاة بصفة عامة تزيد من غازات الأمعاء، وترفع كذلك نسبة سكر الدم بسرعة. من ناحية أخرى على السيدات والفتيات تجنب الإكثار من شرب القهوة والشاي " بخاصة عند السحور" لأنهما مدران للبول ويسببان الجفاف والعطش خلال نهار رمضان وكذلك يؤديان إلى الأرق واضطراب النوم، فهذه إحدى النصائح الذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل.

 

الإلتزام بالطعام الصحي
ينصح بتجنب المطاعم قدر الإمكان في رمضان، فلا طعام يعادل طعام البيت من حيث النظافة وسلامة المكونات الغذائية. من ناحية أخرى يفضل تناول وجبة خفيفة بين وجبتي الإفطار والسحور، تشمل بعض الفواكه ومشتقات الحليب كالجبن أو اللبنة. وسواء اعتمدت السيدات والفتيات على وجبتين أساسيتين أو ثلاث، فعليهن اتباع القاعدة الذهبية التي تملي عليهن جميعا التوقف عن الطعام قبل الشعور بالشبع التام، فهذه إحدى النصائح الذهبية لصيام صحي خالي من المشاكل.

 

 

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