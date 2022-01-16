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الأحد، 16-01-2022 04:34 م

نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة طفلك في الشتاء

نصائح ذهبية لحماية بشرة طفلك من برودة الشتاء (1)


الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة طفلك في الشتاء، تتعرض البشرة للعديد من المشاكل مع البرودة في فصل الشتاء، مثل التشقق والجفاف، ولذلك يجب عليك عزيزتي الأم الانتباه لهذه المشاكل، وأن تحمي بشرة طفلك، ولمساعدتك في ذلك، نقدم لك اليوم، ولذلك نقدم لها اليوم نصائح ذهبية للحفاظ على بشرة طفلك في فصل الشتاء.
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النصيحة الأولى : ترطيب البشرة
نصائح ذهبية، مع زيادة برودة الطقس، قد تصبح بشرة طفلك عرضة لمزيد من الجفاف. لذلك من المهم الحفاظ عليها مرطبة طوال الوقت، خاصةً بعد الاستحمام، لذا عليك باستخدام مرطب مناسب لبشرة طفلك، لذا عليك بتجنب المنتجات التي تحتوي على العطور أو الكحول حيث إن هذه المكونات قد تتسبب في التهيج وزيادة جفاف البشرة.

 

النصيحة الثانية : الاستحمام
نصائح ذهبية، عندما يستحم صغيرك، من الضروري أن تكون الغرفة دافئة والمناشف جافة وفي متناول اليد لتجفيف الطفل فوراً وأن تحافظي على أن يبقى دافئاً بعد الاستحمام، لذا جففي طفلك بسرعة، وضعي لوشن على بشرته للحفاظ على ليونتها وحبس الترطيب بداخلها.

 

النصيحة الثالثة : ترطيب الهواء
نصائح ذهبية، إذا رأيتِ أن الهواء في منزلك جاف جداً، عليك بالاستعانة بمرطبات الهواء، لأن المزيد من الرطوبة في الهواء لن يقلل جفاف البشرة فقط، بل يساعد على تحسين الصحة العامة للأطفال ويمكن من سهولة التنفس أيضاً.

 

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